Esta es la cifra de partidos internacionales que jugaron las selecciones menores

Kenay Myrie fue uno de los últimos talentos que tuvo una selección Sub-20 de Costa Rica, el jugador aprovechó esos amistosos recientes para mostrarse y hoy está en el Copenhague de Dinamarca.

Las selecciones menores de Costa Rica lograron disputar un total de 116 duelos internacionales en la temporada 2024-2025.

Los datos fueron revelados por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) mediante un comunicado de prensa, en el que se destacó la búsqueda de experiencia competitiva para los futbolistas en formación.

En la misma comunicación, el ente federativo resaltó el crecimiento en la cantidad de partidos, ya que en la temporada 2022-2023 únicamente se disputaron 49 encuentros.

Para un entrenador especialista en formación como Carlos Watson, quien en el pasado fue director de selecciones menores y técnico de las categorías Sub-17 y Sub-20, el dato es positivo, sobre todo si se toma en cuenta que, para alcanzar un nivel competitivo adecuado, se deben disputar —según recomendaciones mundiales— al menos 80 partidos internacionales.

“Con los números que me está dando, pues es bueno, porque la alta competencia es trascendental. Si uno compite contra los mejores, va a mejorar. A esas edades hay que llevar al futbolista al alto nivel y lo están haciendo, entonces es positivo”, afirmó Watson.

El estratega también reflexionó que la FCRF debe procurar que las selecciones menores se fogueen contra equipos de Primera División como Cartaginés, Herediano y Saprissa, algo que se realizaba en el pasado.

“Estos rivales daban muchísimo recorrido a las selecciones menores. Yo recuerdo que nos pasaban por encima, pero conforme avanzaban los partidos y lográbamos nivelarnos con los mayores, ya íbamos con ventaja para conseguir mejores resultados en el área”, destacó.

Otro timonel con experiencia en selecciones menores, como Luis Fallas, también brindó su criterio sobre el tema.

“Yo recuerdo que con Marcelo Herrera, a partir de 2014, como director de selecciones, los equipos hacían giras a España todos los años. Entre más cantidad de juegos, mejor. Se había descuidado mucho el fogueo menor, no sé por qué, pero era trascendental retomarlo y esta es una buena señal”, finalizó.

Ahora, todo el trabajo de las selecciones menores recaerá en Rónald González, nuevo director de selecciones nacionales, quien deberá conformar un equipo técnico que ya cuenta con Randall Row y Rándall Azofeifa, además de planificar de forma anual la preparación de cada combinado.