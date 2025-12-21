Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Alajuelense

El Deportivo Saprissa está listo para encarar el segundo juego de la final contra Alajuelense. Sin espacio para las especulaciones, el cuerpo técnico morado definió el once estelar para medir fuerzas con los manudos.

El cuadro tibaseño prácticamente repite el mismo equipo que usó en el arranque del primer choque de la final, el miércoles pasado en San Juan de Tibás, salvó por la ausencia del defensa Óscar Duarte, quien salió lesionado y debe pasar por el quirófano.

En lugar de Duarte entra Kenay Myrie, como sucedió en el juego pasado, cuando Myrie se ubicó en la lateral derecha y Gerald pasó al centro de la defensa.

Saprissa sale con: Esteban Alvarado, Kendall Waston, Gerald Taylor, Kenay Myrie, Joseph Mora, Fidel Escobar, Mariano Torres, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Warren Madrigal y Orlando Sinclair.

😈 HOY. ¡VAMOS!



Este es el once inicial para esta noche 1️⃣1️⃣ pic.twitter.com/VBq9mCz501 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) December 21, 2025

