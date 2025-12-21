Puro Deporte

Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Alajuelense

Manudos y morados en lucha por el título de Apertura 2025

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El Deportivo Saprissa está listo para encarar el segundo juego de la final contra Alajuelense. Sin espacio para las especulaciones, el cuerpo técnico morado definió el once estelar para medir fuerzas con los manudos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaSaprissaAlajuelense
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.