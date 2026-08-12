Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Mixco de Guatemala por la Copa Centroamericana

Hernán Medford, técnico de Saprissa, espera sellar con victoria la clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Saprissa disputa esta noche el tercer partido en la Copa Centroamericana de la Concacaf. Los morados tienen dos triunfos y, de lograr el tercero, con 9 puntos clasifican a la siguiente ronda del torneo.

El juego arranca a las 8:06 p.m. y se puede ver por la señal de ESPN y Disney+.

El conjunto guatemalteco llega con la necesidad de sumar sus primeros puntos en su histórica primera participación en el certamen, luego de caer 0-2 en el debut ante Olimpia de Honduras.

El cuadro saprissista viene de imponerse 2-1 ante Alianza FC de Panamá, con goles de Mariano Torres y Orlando Sinclair, y ahora intentará prolongar su fortaleza en el estadio Ricardo Saprissa. Los morados solamente perdieron uno de los 11 encuentros que disputaron como locales en la historia del torneo, con un balance de ocho victorias, dos empates y una derrota, números que los convierten en un rival especialmente difícil en la Cueva.

Saprissa alinea con: Abraham Madriz; Samir Taylor, David Guzmán, Kendall Waston, Jorkaeff Azofeifa; Gerald Taylor, Mariano Torres, Sebastián Acuña; Gerson Torres, Newton Williams y Bancy Hernández.

😈 Así jugaremos contra el Mixco en La Cueva por la Copa Centroamericana



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