Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Puntarenas

Minor Álvarez tiene la oportunidad de volver a jugar; es el titular esta tarde para enfrentar a Puntarenas.

Saprissa disputará el último partido de la fase regular del Clausura. Los morados ya apartaron el boleto a las semifinales, pero requieren ganar en el Estadio Miguel Lito Pérez para conservar el segundo puesto y cerrar en casa las semifinales.

Los morados se miden a Puntarenas, que ha tenido un final de campeonato para el olvido, con ocho juegos seguidos sin ganar, y vienen de sufrir una paliza 5-2 ante Alajuelense.

Hernán Medford, técnico de Saprissa, quien debe hacer cambios en la formación, porque no cuenta con Kendall Waston y Gerald Taylor, quienes acumularon cinco amarillas, se decidió por los siguientes hombres para encarar el compromiso.

Saprissa alinea con: Minor Álvarez, Alberth Barahona, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco, David Guzmán, Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernández, Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.

En banca quedaron: Isaac Alfaro, Joseph Mora, Mathías Cordero, Julián González, Rachid Chirino, Marvin Loría, Kenneth González, Gerson Torres, Deyver Vega y Ariel Rodríguez.

1️⃣1️⃣ LOS ONCE PARA ESTA TARDE ¡Vamos Morados! 💜



ℹ️ MultiSpa pic.twitter.com/L8Px8HnJ7U — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 26, 2026

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