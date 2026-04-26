Esta es la alineación de Saprissa para enfrentar a Puntarenas

Saprissa disputará el último partido de la fase regular del Clausura. Los morados ya apartaron el boleto a las semifinales, pero requieren ganar en el Estadio Miguel Lito Pérez para conservar el segundo puesto y cerrar en casa las semifinales.
Los morados se miden a Puntarenas, que ha tenido un final de campeonato para el olvido, con ocho juegos seguidos sin ganar, y vienen de sufrir una paliza 5-2 ante Alajuelense.
Hernán Medford, técnico de Saprissa, quien debe hacer cambios en la formación, porque no cuenta con Kendall Waston y Gerald Taylor, quienes acumularon cinco amarillas, se decidió por los siguientes hombres para encarar el compromiso.
Saprissa alinea con: Minor Álvarez, Alberth Barahona, Fidel Escobar, Jorkaeff Azofeifa, Ricardo Blanco, David Guzmán, Mariano Torres, Luis Paradela, Bancy Hernández, Orlando Sinclair y Tomás Rodríguez.
En banca quedaron: Isaac Alfaro, Joseph Mora, Mathías Cordero, Julián González, Rachid Chirino, Marvin Loría, Kenneth González, Gerson Torres, Deyver Vega y Ariel Rodríguez.
1️⃣1️⃣ LOS ONCE PARA ESTA TARDE ¡Vamos Morados! 💜— Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 26, 2026
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