Esposa de Fidel Escobar explota por insultos contra el futbolista de Saprissa

Stephanie Morales aseguró que ella no va a tolerar insultos contra su esposo, Fidel Escobar, luego de que Herediano ganó el campeonato en la final de segunda ronda contra Saprissa.

Fidel Escobar se vio muy mal cuando Marcel Hernández le quebró la cintura en la jugada donde el cubano marcó el gol con el que Herediano derrotó a Saprissa y se coronó campeón nacional.

De inmediato empezaron los señalamientos contra diferentes futbolistas morados y uno de ellos fue el panameño. Según la esposa de Fidel Escobar, Stephanie Morales, muchos se excedieron y ella explotó.

En historia en Instagram, ella publicó un mensaje en el que se pronunció, defendiendo al jugador que está en la prelista de Panamá para el Mundial 2026.

“Leo a mucha gente insultando a mi esposo y a mí diciendo que la culpa es de él. Todos o cualquiera se equivoca, no son perfectos. Desde que llegó a este país ha dado todo por Saprissa y muchos ni agradecen tampoco”, apuntó Stephanie Morales.

En su mensaje, ella indica que todo tiene un límite y que no se puede normalizar se que se trate tan mal a una persona; mucho menos deseándole el mal.

“Solo en buenos momentos están, cuando ellos son seres humanos y con familia. Es fútbol, él no quería tampoco que pasara eso, ustedes no se imaginan como jugador y como ser humano lo que pasan mentalmente ellos”, citó.

También escribió fue Fidel Escobar pasó momentos muy difíciles y que solo las familias de los futbolistas saben por todo lo que ellos pasan.

“Él siempre ha dado todo por jugar y por Saprissa de corazón, se siente un morado más, pero tampoco para desearle hasta la muerte, cuando he visto mensajes de todos esos mismos hablando bien y alabando y esos mismos vienen a insultar y desear todo el mal, que ya no sirve. Así de fácil”, indicó Stephanie Morales.

Añadió que al menos ella no iba a aguantar esos insultos, porque nadie piensa en lo que es la vida de un futbolista.

“Hasta el hogar pierden, muchas cosas por lesiones, terapias, de todo. Yo en lo personal los apoyo y apoyo a mi pareja porque todos dan todo de sí mismos.

”A veces no todo es para todos, no siempre se gana, es tan fácil agarrar un celular e insultar, pero no ven la trayectoria, no puedes ser tan así, por favor más respeto”, recalcó.

En ese mismo mensaje, ella misma le dirigió unas palabras a su esposo.

“Estoy muy orgullosa de ti, mi amor y de lo que ve que te esfuerzas cada día, por dar todo por esa camisa y también por todo lo que pasaste esos cuatro meses como nunca en tu carrera, pero ahí no estaba el apoyo, solo para juzgar y ofender y decir estupideces”, concluyó Stephanie Morales.

Stephanie Morales se desahogó en Instagram al ver una serie de insultos en contra de su esposo, Fidel Escobar. (Instagram Stephanie Morales/Instagram)

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