ESPN Centroamérica también lanza dardos contra Alajuelense (video)

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los cuestionamientos hacia Liga Deportiva Alajuelense provienen incluso desde ESPN Centroamérica, porque en el programa Equipo F, el periodista costarricense Daniel Murillo analizó junto a otros colegas de la región el presente de los manudos.

“A mí me parece que a don Óscar Ramírez se le acaban cada vez más las excusas de este equipo. Tuvieron 15 días para preparar el compromiso y no se puede ver una versión tan floja del conjunto rojinegro”, comentó Daniel Murillo.

El periodista tico se mostró en desacuerdo con respecto a que el castigo para Alejandro Bran durara tan solo un partido, porque según él, con eso, el mensaje que se le manda a todo el camerino “es tan malo como el desempeño de Alajuelense”.

“Sobre todo para el aficionado y para el grupo de compañeros, porque por más necesidades, no puede ser que el castigo fuera tan pesado que solo durara un compromiso. Y Alejandro Bran, ante las necesidades que decía el entrenador rojinegro tuviera que ser titular”, citó Daniel Murillo.

Añadió que nadie le discute sus cualidades técnicas, pero que si se presentó un acto de indisciplina, la manera de abordar lo ocurrido debería servir de ejemplo para los demás compañeros.

El comunicador hizo un señalamiento más y fue a que el tiempo se acaba y las dudas siguen alrededor del campeón nacional.

“A nosotros nos prometieron de acuerdo a su cuerpo técnico que esta Liga, después de la jornada cinco, que ya pasaron nueve después de esa, iba a carburar mejor. Y la Liga sigue teniendo un nivel bajísimo, tres meses después de haber arrancado el torneo”, afirmó Daniel Murillo.

"A DON ÓSCAR RAMÍREZ SE LE ESTÁN ACABANDO LAS EXCUSAS CON ESTE EQUIPO"🔥😳



Alajuelense está en una situación complicadísima tras ceder puntos ante el colero de Costa Rica❌🦁



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