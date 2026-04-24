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Especialista médico critica la presión en la recuperación de Lamine Yamal: ‘Aumenta el riesgo de recaída’

Especialista alerta que adelantar plazos de recuperación en futbolistas eleva recaídas y compromete su rendimiento en torneos clave

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Por Europa Press
Lamine Yamal yace en el césped tras su lesión en el partido del Barcelona y el Celta, que amenaza su participación en el Mundial 2026.
Un médico advierte que acelerar la recuperación de lesiones en fútbol aumenta recaídas y puede afectar el rendimiento en el Mundial. (URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP)







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