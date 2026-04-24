Especialista médico critica la presión en la recuperación de Lamine Yamal: ‘Aumenta el riesgo de recaída’

Un médico advierte que acelerar la recuperación de lesiones en fútbol aumenta recaídas y puede afectar el rendimiento en el Mundial.

La recuperación de deportistas de élite enfrenta una presión creciente que puede comprometer su salud. El médico Joel Cuesta alertó sobre este escenario tras la lesión del futbolista Lamine Yamal en el bíceps femoral izquierdo, con la mira puesta en el Mundial de la FIFA.

El especialista, integrante de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, explicó que acelerar los plazos sin respaldo clínico eleva el riesgo de recaída. También afecta el rendimiento del jugador y su evolución deportiva.

Cuesta señaló que esta práctica responde a una dinámica cada vez más frecuente. Indicó que existe una exigencia por ajustar los tiempos de recuperación a calendarios deportivos intensos.

El médico detalló que el bíceps femoral es el músculo que más se lesiona en el fútbol. Afirmó que su alta exigencia lo vuelve vulnerable, sobre todo en acciones de golpeo con la rodilla extendida y en la fase final del esprint.

Además, advirtió que esta lesión presenta un riesgo de recaída cercano al 30%. Indicó que forzar el regreso incrementa ese porcentaje de forma significativa. También puede afectar la disponibilidad del jugador en torneos clave como el Mundial de junio.

Cuesta explicó que estas lesiones suelen ocurrir por una contracción excéntrica del músculo. Señaló que el futbolista percibe un pinchazo y detiene la actividad de inmediato. Subrayó que una interrupción temprana reduce el riesgo de que una lesión leve evolucione a una más grave.

El especialista indicó que la rehabilitación busca recuperar la tolerancia del músculo a esfuerzos de alta velocidad. Añadió que en ese punto se concentra la mayoría de recaídas.

Finalmente, enfatizó que respetar los tiempos biológicos resulta clave para competir en condiciones óptimas. Advirtió que forzar la recuperación puede alejar el objetivo de participar en una cita como el Mundial.

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