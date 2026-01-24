Esparza reclamó su corona en el tenis de mesa en los Juegos Nacionales de Limón 2026

Esparza se coronó campeón del tenis de mesa masculino de los Juegos Nacionales Limón 2026.

El cantón de Esparza fue amo y señor en el tenis de mesa de los Juegos Nacionales Limón 2026, al coronarse campeón tanto en la rama femenina como en la masculina este sábado, tras cumplirse ocho días de competencias en el gimnasio de la Escuela Juan Ferraro, en Guácimo.

Las tenismesistas esparzanas acumularon un total de 462 puntos para quedarse con el primer lugar, mientras que Escazú finalizó en el segundo puesto con 296 y Santa Ana en el tercero con 180.

En la rama masculina, los esparzanos sumaron 210 puntos para consolidarse en la primera posición, seguidos por San Carlos, que cerró en el segundo lugar con 138, y Escazú, tercero con 136.

Con estas clasificaciones, Esparza cortó una racha de cuatro Juegos Nacionales consecutivos en los que Escazú se había coronado campeón en femenino, mientras que en varones recuperó la corona que Alajuela le arrebató en Guanacaste 2024.

Los puntarenenses, en años anteriores, habían dominado la disciplina, sin embargo, el cambio de generación les cobró factura y habían venido de más a menos en las anteriores justas.

Como atletas más destacados fueron nombrados Amanda Jiménez Moraga, de San José (U15), y Brenda Herrera Rivas, de Esparza (U11), en la rama femenina, así como Rodolfo Chaves León, de Esparza (U11), en masculino.

Los tres se hicieron acreedores al Premio Alfredo Cruz Bolaños, reconocimiento que el Icoder entrega a los atletas más valiosos por disciplina y rama en cada edición de los Juegos Nacionales.

Amanda Jiménez y Brenda Herrera ganaron cuatro medallas de oro cada una, al imponerse en los cuatro eventos en los que participaron, mientras que Rodolfo Chaves consiguió tres preseas de oro y una de plata.

La última jornada del tenis de mesa, celebrada este sábado, incluyó las finales de los eventos por equipos de las categorías U15 y U19, en ambas ramas, donde las medallas de oro se repartieron entre San José, San Carlos, Santa Ana y Escazú.

Resultados de las categorías

Eventos por equipos

U15 Femenino

Oro: San José

Plata: Alajuela

Bronce: Esparza y Escazú

U15 Masculino

Oro: San Carlos

Plata: Santa Ana

Bronce: Esparza y Pérez Zeledón

U19 Femenino

Oro: Santa Ana

Plata: Esparza

Bronce: Escazú y Alajuela

U19 Masculino

Oro: Escazú

Plata: Alajuela

Bronce: Pérez Zeledón y Santa Ana