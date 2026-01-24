Puro Deporte

Esparza reclamó su corona en el tenis de mesa en los Juegos Nacionales de Limón 2026

Esparza ganó, tanto en la rama masculina como femenina, el torneo de tenis de mesa en los Juegos Nacionales

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Esparza, campeón del tenis de mesa 24 de enero del 2026 Fotografía: Icoder
Esparza se coronó campeón del tenis de mesa masculino de los Juegos Nacionales Limón 2026. (La Nación/Fotografía: Icoder)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos Nacionales Limón 2026EsparzaCampeón de tenis de mesa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.