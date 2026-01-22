Entrenador del equipo de voleibol de San José mantiene viva la leyenda de su padre fallecido

El equipo de San José se dejó la medalla de oro en el voleibol masculino, en los Juegos Nacionales 2026, bajo la dirección del entrenador Pablo Acuña.

Heredó la pasión por el voleibol de su padre, Juan Acuña, una leyenda de esta disciplina que ganó 27 títulos nacionales tras ejercer durante 37 años como entrenador, y que falleció en 2022, dejando enseñanzas imborrables en todos los que lo conocieron.

Ese legado lo lleva con orgullo su hijo, Pablo Acuña, quien siguió sus pasos y hoy continúa conquistando campeonatos a nivel nacional.

Pablo, como entrenador, ganó el título nacional mayor con San José en la rama femenina y la presea de oro con San José en la masculina durante los Juegos Nacionales Limón 2026, demostrando ser no solo un buen hijo, sino también un excelente alumno.

Más allá de la alegría por ganar medallas para San José, los Juegos Nacionales son muy especiales para Pablo, ya que le traen el recuerdo permanente de su padre, de quien fue asistente y jugador, y de quien hoy tomó la batuta al dirigir los equipos del cuadro capitalino en las diferentes categorías.

“Siempre que hay Juegos Nacionales no puedo evitar recordar y pensar en papi. Durante los cinco días de competencia y las semanas previas, vienen a mi mente los Juegos pasados en los que él estuvo y yo lo acompañé en distintas facetas de nuestra vida”, comentó Acuña a La Nación.

El estratega confesó que existe una conexión espiritual con su padre y que haber ganado estos Juegos, en una gran final ante Limón (23-25, 25-18, 29-31, 25-22 y 17-15), representa un homenaje a todo lo que él hizo por el voleibol en San José, por su familia y por los jugadores.

“A los Juegos fui primero como hijo-asistente. Recuerdo que los primeros fueron en San Carlos 1999, cuando tenía 11 años, porque no me podían dejar solo en la casa. Luego participé como su jugador en cuatro ediciones y terminé como su asistente, cuando ganamos en las justas de Santa Ana 2011, en masculino”, explicó Acuña.

El equipo de San José batalló durante cinco sets para derrotar 3-2 a Limón y dejarse la medalla de oro de los Juegos Nacionales Limón 2026. (Junior Arce/Fotografía: Junior Arce)

San José en las finales

El estratega detalló que, en el plano deportivo, el 2025 fue un gran año para San José, ya que llegó a las cuatro finales más importantes del voleibol nacional: las dos de Primera División, donde ganaron en femenino y cayeron en masculino, así como en los Juegos Nacionales, donde obtuvieron la medalla de oro en varones y la de plata en damas.

“Estos Juegos Nacionales fueron partidos muy cerrados. Las dos finales se definieron en cinco sets, ambas frente al anfitrión, Limón. Experimenté lo que mi papá sentía cuando le tocaba dirigir este tipo de finales. Eso hizo crecer aún más mi admiración por su trabajo y me siento feliz de poder seguir honrando una labor tan valiosa que impactó a muchas juventudes”, aseguró.

Los josefinos cobraron su revancha en las justas nacionales, pues en Guanacaste 2024 sufrieron una dolorosa derrota al caer en la final ante Grecia.

“A nivel personal me siento muy feliz de que San José siga creciendo en el voleibol nacional. Alcanzar las cuatro finales es un mérito del trabajo de los jugadores, pero también de la Asociación de Voleibol de San José y del CCDR de San José”.

Con esta presea dorada, los capitalinos consiguen su sexta corona en el voleibol masculino de los Juegos Nacionales, tras los títulos logrados en 1981, 1990, 2000, 2011 y 2012, según indicó el Icoder en un comunicado de prensa.

La medalla de bronce del voleibol masculino fue para Montes de Oro, que en el partido por el tercer lugar derrotó a Grecia 3-2, con parciales de 18-25, 31-29, 18-25, 25-17 y 15-12.