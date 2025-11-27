Escandaloso: Costa Rica sentencia la Vuelta a Chirquí con un ‘Tren rojo’

Joseph Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kölbi, es el nuevo líder de la Vuelta a Chiriquí, Panamá 2025, cuando resta solo una etapa.

El “Tren rojo” del equipo costarricense Colono Bikestation Kölbi volvió a dar otra demostración de superioridad al ganar la penúltima etapa de la Vuelta a Chiriquí, Panamá 2025, y sentenciar la carrera.

Solo algo inaudito en la carretera podría arrebatarles el triunfo en la categoría por equipos y en la clasificación general individual, al ocupar la escuadra tica los cinco primeros lugares de la tabla de posiciones, tras completarse este jueves 27 de noviembre la contrarreloj individual de 19 kilómetros.

Aunque el triunfo fue para el sancarleño Donovan Ramírez, el liderato lo tomó el subcampeón de la Vuelta a Costa Rica 2024, Joseph Ramírez, quien relevó a su compañero Alejandro Granados.

El Colono Bikestation Kölbi suma seis triunfos individuales tras siete etapas disputadas en el giro chiricano, demostrando una supremacía absoluta. La victoria restante también quedó en manos de los ticos, gracias al paraiseño Jason Huertas, del Manza Té La Selva Scott.

El sancarleño Donovan Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kölbi, ganó este jueves la sétima etapa de la Vuelta a Chiriquí, Panamá, al ser el más rápido en la contrarreloj individual. (La Nación/Fotografía: Fepaciclismo)

Donovan se impuso en la crono de 19 kilómetros entre Chiriquí, Punta Tierra y retorno a Chiriquí, con un tiempo de 23 minutos y 27 segundos (23:27), seguido por el hoy líder Ramírez, a 8 segundos; Jason Huertas, a 30; y el beliceño Derrick Chavarría, a 58.

La general volvió a reacomodarse, aunque solo en nombres, porque el Colono, dirigido por el exciclista Elías Vega, acapara las cinco primeras posiciones de la clasificación, en un gran golpe de autoridad de cara a la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025.

El palmareño Joseph Ramírez se adueñó de la camiseta de líder con un registro de 14 horas, 39 minutos y 53 segundos (14:39:53), seguido por sus coequiperos Alejandro Granados, a 37 segundos; Sergio Arias, a 57; Pablo Mudarra, a 5:11; y Daniel Bonilla, a 6:36. La sexta casilla es para el beliceño Chavarría, a 10:38.

La escuadra costarricense también domina la clasificación de la regularidad con Joseph Ramírez (77 puntos), la Sub-23 con Alejandro Ramírez y la clasificación por equipos.

La última jornada será este viernes 28 de noviembre con un circuito de 77 kilómetros denominado Barrio Bolívar TELCA, en la comunidad de Chiriquí, Panamá.