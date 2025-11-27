Puro Deporte

Generaleño toma el liderato de la Vuelta a Chiriquí que dominan a placer los costarricenses

El ciclista Alejandro Granados, del equipo Colono Bikestation Kölbi, relevó a Pablo Mudarra en el primer lugar de la Vuelta a Chiriquí

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Chiriquí, PanamáAlejandro GranadosColono Bikestation Kölbi
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.