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Escándalo sexual añade presión a la Federación Surcoreana de Fútbol

Tras el fracaso en el pasado Mundial y la polémica por contratación del entrenador, revelaciones de índole sexual golpean al fútbol de Corea del Sur

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Por AFP
Este es el edificio de la Asociación Coreana de Fútbol, en Seúl, luego del allanamiento de la Policía efectuado el 6 de agosto.
Este es el edificio de la Asociación Coreana de Fútbol, en Seúl, luego del allanamiento de la Policía efectuado el 6 de agosto. (GREG BAKER/AFP)







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