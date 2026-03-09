Escándalo en el fútbol de Concacaf: suspenden de por vida a dos jugadores por apuestas ilegales

Una de las ligas de fútbol de Concacaf se vio envuelta en un escándalo y tomó una fuerte decisión contra dos futbolistas.

Fuera de por vida, nunca más vuelven a jugar en uno de sus campeonatos.

Se trata de la MLS de Estados Unidos, que dio a conocer la durísima sanción contra Yaw Yeboah y Derrick Jones, jugadores que fueron encontrados culpables de apostar en partidos de la liga estadounidense, incluso en aquellos que ellos mismos disputaron.

Tras una investigación iniciada en el pasado mes de octubre, se corroboró que los exjugadores de Columbus Crew violaron la Política de Apuestas de la liga con “apuestas extensas” en el fútbol, y se tomó la determinación de aplicar la pena máxima: suspensión de por vida de disputar encuentros en la MLS.

Tanto Yeboah como Jones fueron puestos en licencia administrativa cuando inició el proceso, por posibles violaciones a normas internas.

El caso se suma a otros recientes escándalos relacionados con apuestas en ligas norteamericanas, como la NBA.

Yeboah, internacional con Ghana de 28 años, fue campeón con el Columbus Crew en 2023, mientras Jones, de 29 años, que también tiene la nacionalidad estadounidense, jugaba en la MLS desde 2017.

Yaw Yeboah (14), fue jugador del Columbus Crew y de la selección de Ghana. Aquí en acción contra Timothy Tillman. (PATRICK SMITH/Getty Images via AFP)

Al término de la investigación, hecha por la firma Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, “la MLS concluyó que los jugadores participaron en apuestas extensas en fútbol, incluyendo en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025”.

La liga, sin embargo, aseguró que “no se identificó ninguna evidencia que sugiriera que alguna de estas actividades de apuestas afectara el resultado de un partido”.

Como ejemplos de las irregularidades, la MLS dijo que en una ocasión ambos jugadores apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla durante el partido del 19 de octubre de 2024 (contra New York Red Bulls), que sí llegó a ver.

“La MLS también determinó que probablemente los jugadores compartieron información confidencial con otros apostantes sobre su intención de recibir tarjetas amarillas”, afirmó.

La liga “sigue firme en su compromiso con la integridad de los partidos”, dijo su comisionado, Don Garber, en el anuncio de sanciones.

Yeboah, en 2025, vistió la camiseta de Los Ángeles FC, con el cual disputó el Mundial de Clubes, mientras que Jones quedó libre tras esa experiencia en Columbus Crew, club con el que fue campeón de la Leagues Cup en 2024.

Según Transfermarkt, Yeboah juega con el Qingdao de China, mientras que Jones está sin equipo desde enero de este año.