‘Es un monstruo’: En Saprissa hay un jugador que ya desea enfrentar a Alajuelense

Está con ganas de saltar a la cancha, de enfrentar a cuanto manudo le salga al frente. Si por él fuera, juega el partido hoy mismo, aunque sabe que debe esperar hasta el próximo sábado.

El choque de vuelta entre Alajuelense y Saprissa es el sábado a las 7 p.m., pero un futbolista morado tiene mucha sed de revancha.

En el primer duelo fue villano y terminó como héroe. Silbado y aplaudido, provocó el “uyyyy” del aficionado en el cierre del compromiso, en aquella jugada donde ya no había tiempo para más y Anthony Hernández se enfilaba para matar, para sentenciar con el tercer tanto liguista.

Esteban Alvarado salió al achique, se jugó todo, fue al frente contra “Pikachú” y evitó que el manudo anotara. La gente gritó de emoción y Esteban festejó como si él acabara de anotar; los silbidos que minutos antes recibió de sus aficionados se convirtieron en aplausos.

Al cierre de los primeros 45 minutos, en el periodo de reposición, Alvarado falló ante el remate de Alejandro Bran. No iba fuerte y se comió el gol. Es cierto, la bola le picó antes, pero no era para que lo superara.

Tras ese tanto, hubo momentos en el segundo tiempo en que algunos aficionados le reprocharon esa jugada, lo silbaron, pero Esteban se hizo grande con su tapadón al cierre del compromiso.

Ahora, Esteban Alvarado está con ganas de jugar de inmediato, con sed y hambre de revancha.

“Ese es un monstruo, está más fuerte que todos. Recibió un gol raro, pero nos salvó. Está fuerte”, le dijo a La Nación un integrante del cuerpo técnico de Saprissa, quien prefirió el anonimato.

En la zona mixta, luego del partido que Saprissa empató 2-2 con Alajuelense, a Mariano Torres, capitán de los morados, le preguntaron cómo está Esteban Alvarado.

“Es una jugada del partido que puede suceder, todos cometemos errores, lo que pasa es que él es el arquero, pero tiene una gran personalidad. Sé lo valiente que es, lo fuerte que es. Él más que nadie quiere que se juegue ya el partido”, destacó Mariano Torres.

Según Torres, Alvarado quiere saltar a la cancha para demostrar el gran guardameta que es.

“El equipo está con él y todos estamos fuertes para la revancha. Nos sentimos bien, queríamos ganar el encuentro, no se nos dio, pero al final el equipo está fuerte, cerró el partido fuerte, buscando ganar y no se nos dio, pero el equipo está fuerte para lo que viene”, señaló Mariano Torres.

Vladimir Quesada, timonel morado, también respaldó a Alvarado y calificó la acción del segundo gol de la Liga como un accidente.

“Un accidente como este no va a hacer mella en él, en su mentalidad y en sus deseos de enfrentar el próximo partido y ganar”, explicó Vladimir Quesada sobre su portero titular.

En el camerino del Deportivo Saprissa dicen que Esteban Alvarado está más fuerte que cualquiera (Mayela López/Mayela López)

Brillar en la cancha de Alajuelense no es nada extraño para Esteban Alvarado, quien en setiembre del año pasado, en el empate 1-1, hasta se atrevió a bailarles a los aficionados manudos, tras una buena tapada. Cada vez que el portero visita el Morera Soto y está en el campo, monta su show.

En mayo del año pasado, en la final, prácticamente jugó con una pierna, tras sufrir un corte en una de sus rodillas.

Fue el héroe de los morados en la ida de la final en el Morera (derrota 1-0 y triunfo 3-0 en la vuelta). En esa oportunidad, Esteban entró de cambio, terminó con una herida en su pierna que requirió puntos de sutura en el campo y, aun así, fue la figura. En gran parte, gracias a su desempeño, el Monstruo logró coronarse en la Cueva.

