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‘Es un dolor de cabeza’: A Manfred Ugalde le llueven elogios tras su partido ante Colombia

El delantero fue el mejor hombre de la Selección de Costa Rica ante Colombia

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Por Milton Montenegro

Manfred Ugalde fue el punta de lanza de la Selección de Costa Rica y, como suele suceder en los partidos de la Tricolor, el delantero peleó solo o recibió poca ayuda para superar a los zagueros.








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Manfred UgaldeColombiaMundial 2026Selección de Costa Rica
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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