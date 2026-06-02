‘Es un dolor de cabeza’: A Manfred Ugalde le llueven elogios tras su partido ante Colombia

Manfred Ugalde fue el punta de lanza de la Selección de Costa Rica y, como suele suceder en los partidos de la Tricolor, el delantero peleó solo o recibió poca ayuda para superar a los zagueros.

Contra Colombia, esa fue la tónica, pero Manfred hizo gala de su calidad para sacar el primer disparo desviado de la Sele y luego lo intentó con otro remate directo.

Al minuto 14 se hizo sentir con su remate y luego apareció al 25 para asustar a los cafeteros.

Ugalde se las ingenió para tratar de llevar peligro, estuvo inquieto y eso llamó la atención en el Estadio El Campín, en Bogotá.

Manfred abandonó la cancha al minuto 76, exhausto por el trabajo realizado y recibiendo elogios de la prensa colombiana.

“Manfred Ugalde los patrulla a todos (defensas), pero no tiene respaldo, porque las líneas están muy atrás”, dijo uno de los periodistas colombianos en la transmisión del partido en Caracol Colombia.

En una acción en el primer periodo, donde Manfred bajó una pelota en el área y sacó el disparo, en Caracol añadieron: “Mostró calidad, por eso le digo como que sí vale los 12 millones de euros”,en alusión a un evental precio de transferencia desde el Spartak de Moscú.

Manfred Ugalde lucha por el balón con Richard Ríos en el partido amistoso entre Colombia y la Selección de Costa Rica, en Bogotá. (Mauricio Moreno / El Tiempo/El Tiempo / GDA)

La cadena RCN también transmitió el encuentro amistoso y ahí también tuvieron elogios para el atacante.

“Juega bien este número 9, tiene muchos recursos y es una amenaza constante. Se sabe mover entre los dos centrales”, dijo el narrador, quien preguntó la edad de Manfred y, cuando le dijeron que 24, añadió: “Es tremendo jugador”.

En una acción al minuto 50, Manfred volvió a generar buenos comentarios.

“Otra vez Ugalde, qué dolor de cabeza ese muchacho. Costa Rica, cuando llega con Ugalde, por lo general lleva peligro. Manfred Ugalde ha puesto a trabajar a los defensores, ha convertido la fiesta en un partido complejo para los zagueros colombianos”, resaltaron en RCN.