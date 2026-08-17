¿Es Saprissa el mejor del campeonato? Erick Lonis lo tiene claro, pero advierte: ‘No estoy tranquilo’

Saprissa avanza con buen paso en el campeonato y en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Saprissa inició con el acelerador a fondo, ganando a cuanto rival se le ponga al frente, con paso perfecto en el campeonato y en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los morados tienen cuatro juegos en el torneo y la misma cantidad de triunfos, mientras que en la Centroamericana acumulan tres victorias en tres compromisos.

El ritmo del equipo no sorprende a Erick Lonis, encargado de la parte deportiva del club, quien, en entrevista con La Nación, dijo que el buen momento es parte de lo planificado.

“Nosotros, en realidad, hablamos de que teníamos que arrancar a full, porque son torneos muy cortos y todos los puntos desde el inicio cuentan. Sabíamos que tuvimos una pretemporada fuerte, pero, en la estrategia con el cuerpo técnico, dijimos que debíamos arrancar a tope. No podíamos utilizar el argumento de que hay que adaptarse los primeros cinco partidos; en torneos cortos, no. Desde el primer juego sabíamos que nos jugábamos la clasificación”, dijo Lonis.

Saprissa derrotó a Pérez Zeledón, San Carlos y Cartaginés en casa. De visita, doblegó a Puntarenas y es líder con 12 puntos: dos más que Alajuelense, que es segundo; seis más que Cartaginés y ocho más que Herediano, actual campeón nacional.

¿El cuadro morado es el mejor del campeonato? Lonis dio su opinión.

“Desde el punto de vista de la tabla de posiciones, sí, pero eso no es un factor importante para nosotros. Nos gusta estar arriba, nos gusta estar en la posición en la que estamos, pero tenemos que mejorar. Compararnos con otros es un tema en el que no queremos entrar. Tenemos que mejorar y llegar a setiembre y octubre con el nivel que permita llegar a las finales”, destacó Lonis.

Erick insistió en que buscaban tener un buen inicio y ganar la mayor cantidad de puntos posibles.

“Ese argumento de que hay que esperar cinco partidos para adaptarse era válido antes, cuando los torneos eran muy largos, cuando eran a cuatro vueltas y pentagonal. Uno entiende que antes se hacían pretemporadas con menos fútbol, no se veía el balón. Era una pretemporada de prácticamente 22 días de labor física y luego venía la parte con balón. En esa época se decía que los primeros cinco juegos eran para tomar ritmo.

“Hoy no. Por eso nosotros intentamos jugar partidos casi desde la segunda semana que iniciamos la pretemporada. Somos cien por ciento conscientes de que el primer partido es tan importante como el quinto”, señaló Lonis.

"Nos gusta estar arriba, nos gusta estar en la posición en la que estamos, pero tenemos que mejorar", aseguró Erick Lonis. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Pese al buen momento del plantel, Lonis comentó que no está tranquilo.

“Todo lo contrario, estamos enfocados en la mejora continua. Tenemos que mejorar algunas áreas, estamos conscientes de eso, para tratar de conservar el nivel ascendente. Hay algunas situaciones de juego que debemos mejorar y lo estamos haciendo, pero para nada estoy tranquilo”, opinó Lonis, quien prefirió no detallar cuáles son las áreas de mejora.

Lonis primero soltó la risa y luego añadió: “Eso de mejorar es un tema que hablamos con el cuerpo técnico”.

- ¿Está satisfecho con las contrataciones?

- Muy satisfecho. Somos conscientes de que Sebastián (Padilla) no ha jugado, pero primero estuvo con la Selección Sub-23, tuvo un despliegue físico importante en un clima complicado y algo que nos ha caracterizado es la planificación de minutos y los momentos en que cada jugador debe ingresar al campo. Sebastián es uno de esos y esperamos tenerlo a punto; está cerca de su debut”.

- ¿Saprissa está para ganar los dos títulos, el campeonato y la Copa Centroamericana?

- Hemos planificado pelear por los dos y competir. No tenemos excusa. La gerencia administrativa y los dueños hemos tenido una estrategia conjunta de pelear por los dos, y por eso las contrataciones. Hemos venido haciendo un trabajo importante en divisiones menores, preparándolos para que debuten antes, y vamos bien, pero competir en los dos torneos no es fácil.

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