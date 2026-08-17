¿Cuándo juega Saprissa contra Alajuelense y en qué estadio será el primer clásico del Apertura 2026?

El clásico entre Alajuelense y el Deportivo Saprissa está cerca. Los morados son líderes con 12 puntos y los manudos segundos con 10.

Saprissa y Alajuelense arrancaron el Apertura 2026 con el acelerador a fondo, sobre todo los morados, quienes avanzan con paso perfecto.

Los dirigidos por Hernán Medford son líderes con 12 puntos, tras cuatro partidos disputados. Con la misma cantidad de juegos, los rojinegros poseen 10 unidades, se ubican en el segundo lugar y le meten presión a los tibaseños.

Por si fuera poco, en el rubro de anotaciones a favor y en contra no hay mucha diferencia entre los dos clubes.

Saprissa es el equipo con más anotaciones en el torneo, con 12, mientras que la Liga cuenta con 8. Los morados han permitido 4 tantos, para una diferencia de +8, mientras que a Alajuelense le han anotado tres veces, para una diferencia de +5.

El buen inicio de ambos conjuntos provoca que muchos se pregunten cuándo se enfrentarán y cuánto falta para el primer clásico de la temporada.

No falta mucho: el duelo entre manudos y morados está a la vuelta de la esquina y ese primer pulso se disputará en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El choque entre manudos y morados será el domingo 6 de setiembre, en la fecha 7 del certamen; es decir, dentro de tres jornadas.

En los últimos tres encuentros que se jugaron en el estadio manudo, Saprissa tuvo un saldo negativo. Sufrió dos derrotas, una por 2-0 y la otra por 3-1, además de un empate 1-1. Los morados tienen tres años y cuatro meses de no ganar en el campo de los rojinegros.

Pero, mientras llega el esperado clásico, Saprissa enfrenta el domingo, de visita, al Inter San Carlos; en la sexta fecha recibe a Escorpiones y luego visita a los rojinegros.

Claro, antes de ese juego, los tibaseños disputarán, de visita, el último compromiso de la primera fase de la Copa Centroamericana de la Concacaf, el 27 de este mes, contra el Olimpia de Honduras.

Por su parte, la Liga recibe el domingo a San Carlos y visita a Pérez Zeledón, antes de ser local contra Saprissa en la fecha 7.

Pero antes del clásico, los manudos también tienen dos partidos en la Copa Centroamericana. Alajuelense viaja a El Salvador este martes y el jueves jugará de visita contra Luis Ángel Firpo, en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla.

Mientras que el 26 de agosto, el cuadro rojinegro de Ismael Rescalvo cerrará la fase de grupos de la competición internacional en la Catedral, ante Plaza Amador de Panamá.

Saprissa derrotó el sábado a Cartaginés 3-2 y no solo extendió su racha ganadora, sino que también silenció algunos comentarios en su contra de quienes señalaban que no le había ganado a ningún rival de peso.

Alajuelense también jugó el sábado y, en su campo, selló la victoria 2-1 frente a Puntarenas. Los manudos han jugado dos partidos como locales en campeonato nacional y otro por la Copa Centroamericana. Y se dejó la victoria, haciendo respetar su condición de local.

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