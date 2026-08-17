Puro Deporte

¿Cuándo juega Saprissa contra Alajuelense y en qué estadio será el primer clásico del Apertura 2026?

Morados y manudos lideran las primeras posiciones del campeonato

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Por Milton Montenegro y Fanny Tayver Marín
19/04/2026, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido del torneo de clausura 2026 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.
El clásico entre Alajuelense y el Deportivo Saprissa está cerca. Los morados son líderes con 12 puntos y los manudos segundos con 10. (Jose Cordero/José Cordero)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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