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‘Es criminal’: en TyC Sports no podían creer lo que pasó en partido de fútbol en Argentina (video)

Una acción violenta en el partido entre Instituto y Lanús terminó en una expulsión que ya le da la vuelta al mundo

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Por La Nación / Argentina / GDA y Fanny Tayver Marín
Una violenta patada en el partido entre Instituto y Lanús está dando mucho de qué hablar.
Una violenta patada en el partido entre Instituto y Lanús está dando mucho de qué hablar. (Captura de video / La Nación de Argentina/Captura de video)







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La Nación / Argentina / GDA

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La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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