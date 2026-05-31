‘Es criminal’: en TyC Sports no podían creer lo que pasó en partido de fútbol en Argentina (video)

(Captura de video / La Nación de Argentina/Captura de video)

Una violenta patada en el partido entre Instituto y Lanús está dando mucho de qué hablar.

Ya estaba por terminarse el partido en el que Instituto venció 2-1 a Lanús en el fútbol de Argentina, pero hubo una acción violenta que terminó en la expulsión de Agustín Besozzi.

Mientras narraban lo ocurrido, en la transmisión de TyC Sports no podían creer lo que estaban viendo. De hecho, lo describieron así: “Es criminal, un trancazo, una patada voladora (...)”.

¿Qué pasó? Agustín Besozzi, jugador de Lanús, fue expulsado a los 101 minutos del partido contra Instituto tras una insólita reacción.

El futbolista, que también fue el autor de único tanto granate, recibió la tarjeta roja por una dura patada sobre Gustavo Abregú, en una acción que se produjo cuando el equipo cordobés se imponía por 2 a 1 en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. “Es criminal”, señalaron en la transmisión.

La secuencia comenzó junto a una de las líneas laterales, tal como se puede ver en las imágenes de la transmisión del encuentro.

Besozzi movió el balón hacia adelante y buscó continuar la jugada, mientras Abregú intentaba presionarlo para impedir su avance.

En ese movimiento, el futbolista de Instituto no llegó a interceptar el pase, aunque sí generó un contacto que desestabilizó a su rival. Entre un leve tirón de camiseta y un cruce involuntario de piernas, Besozzi perdió el equilibrio y cayó al césped.

Ya en el suelo, el forcejeo continuó, Abregú siguió sujetándole la camiseta durante algunos segundos y no permitió que si rival pudiera ponerse de pie.

Incluso, en medio de la disputa física, pareció existir un leve contacto con la rodilla antes de que el futbolista de Instituto retomara la carrera y siguiera la acción.

Apenas logró incorporarse, Besozzi aceleró varios metros para alcanzar a Abregú y le aplicó una fuerte patada desde atrás. La acción ocurrió lejos de la disputa del balón y provocó la inmediata sanción disciplinaria.

“Es una patada de potrero que después termina todos contra todos en una batalla campal”, indicaron en la transmisión y añadieron: “Se le saltó la térmica, pero no causa gracia porque lo pudo haber lesionado de gravedad”.

Abregú quedó tendido en el campo de juego con muestras de dolor y recibió asistencia médica. Los profesionales que ingresaron al terreno le colocaron hielo en la zona afectada antes de retirarlo para continuar con la atención.

La expulsión dejó a Lanús con nueve jugadores en cancha durante los minutos finales del encuentro. Instituto sostuvo la ventaja, ganó por 2 a 1 y avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará a Platense.