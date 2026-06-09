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Errol Daniels le avisa a Alajuelense lo que quiere como dedicado del Apertura 2026: vea sus récords

Así reaccionó Errol Daniels al conocer que la Unafut lo designó como dedicado del Torneo de Apertura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
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Errol Daniels acababa de lucirse con un remate en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Archivo/Archivo)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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