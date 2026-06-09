Errol Daniels le avisa a Alajuelense lo que quiere como dedicado del Apertura 2026: vea sus récords

Errol Daniels acababa de lucirse con un remate en el Estadio Alejandro Morera Soto.

No solo se reveló el calendario del Torneo de Apertura 2026, sino que la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut) también dio a conocer que el campeonato que empezará el último fin de semana de julio será dedicado a una figura legendaria de Liga Deportiva Alajuelense: Errol Daniels.

Su nombre es sinónimo de gol y de récords, de partidos épicos y una efectividad envidiable.

Errol Daniels posee el atestado de ser el máximo goleador histórico de Alajuelense, con 196 anotaciones entre 1963 y 1972, además de imponer numerosos récords que siguen vigentes hasta el día de hoy.

“Estoy muy contento con este nombramiento, realmente no lo esperaba. Uno lo agradece porque se hace mientras está con vida. Después de que uno ya no esté, de nada vale, porque no puede ver el aprecio que la gente le tiene”, expresó Errol Daniels, a través de la oficina de comunicación de Alajuelense.

Errol Daniels es una leyenda de Alajuelense. Fotografía: Archivo LN

Acaba de cumplir 82 años y este reconocimiento lo recibe como un grato regalo, que le permite ser parte del Torneo de Apertura 2026.

“Me llamaron de Unafut para decirme que habían pensado en dedicarme el torneo. Me preguntaron si estaba de acuerdo y les dije que sí. No es a cualquier persona a la que llaman para algo así”, contó con orgullo.

Los años pasan y cuenta que todavía hay muchísima gente que lo reconoce en la calle y aprecia lo que hizo dentro de la cancha.

“Me dicen que sigo siendo el goleador histórico de Liga Deportiva Alajuelense. Mucha gente todavía me recuerda”, citó.

De esa época que está grabada en su mente como un tesoro, solo colecciona los trofeos de goleo.

“Todo lo demás no, porque en aquella época uno no podía llevarse las camisetas para la casa; estaban contadas para el equipo”, apuntó.

La cifra de los 196 goles que implantó en el club pareciera difícil de romper, aunque él considera que en algún momento pasará.

“Todos los récords están hechos para romperse. El que no creo que llegue a romperse es el de cinco años consecutivos como goleador del torneo (1964, 1965, 1966, 1967, 1968). Eso es muy difícil para cualquier jugador. Tengo varios de esos trofeos aquí en la casa”, expresó Errol Daniels.

El exdelantero se confiesa emocionado y dice que si siempre ve los partidos del campeonato nacional, ahora con mucha más razón estará atento a todos los juegos.

“Y este torneo, Dios quiera que La Liga quede campeón, porque sería un halago aún más grande para mí”, pronunció, enviándole un mensaje claro al técnico Ismael Rescalvo y a los futbolistas de Alajuelense.

Récords de Errol Daniels

Goleador histórico de Alajuelense, 196 en 242 juegos entre 1963-1972 en Primera División.

Mejor anotador con un solo equipo en Primera División, 196 para Alajuelense.

Mejor promedio Centroamericano en una sola temporada, 1,16 goles por juego en 1967 con Alajuelense.

Más anotaciones en una sola temporada, 41 en 1967 con Alajuelense.

Más títulos de goleo consecutivos, 5 con Alajuelense en 1964, 1965, 1966, 1967, 1968.

Más títulos de goleo en Primera División, 6 con Alajuelense en 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970.

Más goles marcados en juegos consecutivos, anotando 15 en 11 encuentros en 1967.

Más anotaciones en solo encuentro para Alajuelense, 5 en 1968 en la victoria 8-2 ante Orion F. C.

Más tripletes marcados en Primera División, 12, todos con Alajuelense.

Más dobletes marcados en Primera División, 35, todos con Alajuelense.

Palmarés de Errol Daniels

Campeón Nacional en 1966, 1970, 1971.

Copa Campeón de Campeones, 1967

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