Erick Lonis se mete a la política

Erick Lonis, del Comité Deportivo del Saprissa, en su canal de YouTube donde analiza otros temas extrafutbolísticos.

El máximo dirigente deportivo del Saprissa, Erick Lonis, decidió adentrarse en temas extrafútbol como la política, en su nuevo canal de YouTube.

Lonis se estrenó en esa plataforma este 6 de enero. “Mi canal es un espacio para hablar de temas importantes, compartir opiniones y debatir con respeto“, presentó el exguardameta.

Y para inaugurar el nuevo espacio, eligió nada menos que un tema muy caliente: la situación en Venezuela.

Lonis empezó aclarando que iba a concentrarse en los hechos, y no en consideraciones políticas. “Venezuela está sumida en la pobreza, los resultados de la última elección fueron legitimados dando el triunfo a un candidato que Nicolás Maduro no reconoció.

“La forma en que lo hizo el gobierno de EE.UU. (captura de Maduro) era la única forma de hacer respetar la voluntad popular, ante la inoperancia de los organismos internacionales”, añadió.

El video generó muchas reacciones positivas. En solo un día, ya acumula más de 1.500 vistas, con 83 likes y ningún pulgar abajo de desaprobación (YouTube cuenta con esa herramienta para que los usuarios expresen su inconformidad), de acuerdo con un corte al mediodía de este miércoles 7 de enero.

En la sección de comentarios, el usuario Josué Bolaños felicitó al exmundialista: “Me alegra verlo en otros ámbitos por acá, saludos”.

Algunos también recurrieron a la chota, como un cibernauta identificado como Santar: “Un experto en geopolítica dando su opinión”.

Y por supuesto, hubo otros que ligaron el inevitable tema futbolístico, tal y como hizo Marco Ferraro: “Libere a Saprissa de Loría mejor”.

Puede ver el comentario de Lonis completo -de seis minutos- en el video de su canal de YouTube, que lo puede encontrar en el siguiente enlace https://www.youtube.com/@ErickLonis1