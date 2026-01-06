Erick Lonis tiene la palabra: dos jugadores de Saprissa podrían salir a préstamo

En el Deportivo Saprissa casi no han tenido minutos, y un equipo de la Liga de Ascenso quiere dárselos.

La gestión está hecha desde la semana pasada. El presidente del club de la segunda división se comunicó con Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados, para solicitar a los futbolistas en condición de préstamo.

“Negociamos traernos a los jugadores, pero ellos (Saprissa) tienen que tomar la decisión de cederlos. Nos quedaron de avisar, pero no se ha concretado el préstamo, ya sea de seis meses o un año”, dijo Bryan Sánchez, presidente de Pitbulls Santa Bárbara, ante consulta de La Nación.

Sánchez manifestó que hablaron con Lonis para tener en el grupo a Marcos Escoe y a Fabricio Alemán, este último jugó el torneo pasado a préstamo con Pérez Zeledón.

Según el dirigente herediano, los dos futbolistas están de acuerdo en ser parte de la planilla de Pitbulls.

“Los jugadores dijeron que sí, pero esperamos el visto bueno de Saprissa. Aquí les ofrecemos tener minutos, que es lo que necesitan. La negociación ya se planteó y estamos a la espera”, indicó Bryan Sánchez.

El dirigente agregó que Pitbulls cuenta con buenas condiciones en el Estadio Carlos Alvarado y con un entorno óptimo para desarrollar a los futbolistas.

“Tenemos liga menor; son cosas importantes que ofrecemos al jugador, quien va a tener minutos y condiciones para trabajar”, señaló.

Fabricio Alemán estuvo en Pérez Zeledón y ahora Pitbulls de la Liga de Ascenso lo tiene en sus planes.

Marcos Escoe firmó con Saprissa por dos años, es decir, cuatro torneos cortos. Sin embargo, cinco meses después, el futbolista podría tener la puerta de salida a préstamo abierta.

Escoe ya jugó con Pitbulls en Linafa, en tercera división y en segunda B.

“Marcos Escoe necesita minutos y confianza; que anote goles y que vuelvan a creer en él. Eso es lo que necesita el jugador. Llegó a Saprissa tal vez con un ambiente negativo, porque venía de segunda, pero condiciones le sobran”, añadió Bryan Sánchez.

