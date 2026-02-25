Erick Lonis se lanza contra el VAR tras el clásico, y Roberto Artavia lo contradice desde Saprissa

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, consideró que con el VAR hay más polémica y por eso lo eliminaría.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, eliminaría el VAR, pero la cabeza de los morados dice que de ninguna manera (no lo quitaría). Es el criterio de Roberto Artavia, presidente de la institución, quien consideró que el VAR es importante para el arbitraje.

Artavia aclaró que en Saprissa no hay censura y que Lonis tiene su criterio, pero él aprueba la presencia del VAR.

“Lo conversé con él y nos reímos un poco porque le decía: si alguien me pregunta, voy a decir que el VAR es importante y espero que siga funcionando, y que, con el trabajo de la Comisión de Arbitraje, vaya mejorando en su dinámica, funcionalidad y, sobre todo, en el manejo de los tiempos”, afirmó Roberto Artavia en declaraciones a Radio Columbia.

En medio de la controversia tras el clásico contra Alajuelense, Lonis aseguró en su programa Deporte + que eliminaría el VAR.

“Yo quitaría el VAR. Yo quito el VAR porque ahora hay más polémica; mejor que sea uno el responsable y uno dice: ‘Se equivocó, y ya está. Lo llamaron, no lo llamaron. Bueno, fue lo que yo vi o fue lo que no vi’. Y vuelvo un poco a las raíces, pero eso de estar esperando cinco minutos para que den una decisión…”, afirmó Erick Lonis.

Tras el triunfo 2-1 de Saprissa ante Alajuelense, surgió una serie de cuestionamientos por la labor del silbatero Keylor Herrera y por lo realizado por Benjamín Pineda, ubicado en la sala VOR.

Roberto Artavia consideró que el VAR es una adición importante para darle seguridad y confiabilidad al arbitraje.

“Obviamente, los árbitros están expuestos a tomar decisiones en décimas de segundo respecto a si un jugador está adelantado —como dicen ahora, 2,9 milímetros o no—. Eso es prácticamente imposible para el ojo humano. El VAR es importante y, respecto a lo que dice Erick, en Saprissa no hay censura”, destacó Artavia.

Para Artavia, el arbitraje es lo que tenemos y, para él, los clásicos siempre son intensos, muy disputados y generan muchísima pasión.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa, afirmó que nunca saldrá hablando en contra del arbitraje. (Marvin Caravaca)

“No sorprende que haya discusiones alrededor de algo que no lo merece. Si hubo agarrón o no, hay tomas que demuestran que no lo hubo (sobre la última jugada contra Anthony Hernández). El VAR está funcionando y es una adición importante para darle mayor confiabilidad al arbitraje. No se está manejando perfecto, pero no me refiero a lo que están decretando, sino a que toman mucho tiempo y creo que debe ser más ágil. Tenemos partidos de 105 y hasta 108 minutos; francamente, no es lo que queremos. Es muy desgastante para los jugadores, y en eso tenemos mucho que mejorar”, opinó Artavia.

El jerarca de los morados agregó que espera nunca hablar del arbitraje.

“Ciertamente, cuando esté bien, los felicitaré porque eso obviamente no es controversial, pero francamente no pienso hacer declaraciones cuando no nos piten un penal o algo por el estilo, porque entiendo que es parte de la dinámica del juego y hay un VAR que, con once tomas diferentes, puede respaldar o no aquello”, expresó Artavia, quien añadió que, si el árbitro decidió que es o no es y el VAR lo respalda en esa posición, entonces él lo debe respetar.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.