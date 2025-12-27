Erick Lonis revela un detalle desconocido sobre el sacrificio salarial de Vladimir Quesada

Hace cuatro meses, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, debió tomar una dura decisión: cesar a Paulo César Wanchope.

Los resultados no se le dieron a Paulo, y Lonis clavó la mirada en un referente, un histórico del club: el técnico que le dio a la institución el tetracampeonato.

Lonis confió en Vladimir Quesada, quien, en abril de este año, había sido asignado al cargo de Encargado de Mejora Individual del Jugador (tecnificación), pero el destino le tenía preparado el regreso al banquillo.

“Vladimir sigue en el puesto de entrenador del primer equipo”, confirmó Lonis, quien reveló un detalle que pocos conocían.

“Cuando hablé con Vladimir después de la salida de Paulo César, le dije: hablemos de los términos. Me respondió: ‘No hablemos de eso, eso lo vemos después. Yo soy saprissista. Tengo compromiso con el equipo y vamos a hacer lo que haya que hacer por mejorar la situación’”, indicó Lonis, quien recordó que, en ese momento del regreso de Quesada, quería definir el tema del salario para hacerse cargo del plantel.

“Antes de eso (como técnico del equipo), Vladimir era entrenador y director de divisiones menores. Empezaba a las seis de la mañana y eran las siete o nueve de la noche y todavía estaba en el Centro de Alto Rendimiento. Vladimir asumió ser el entrenador del equipo de Primera con el mismo salario de entrenador de divisiones menores, sin quejarse ni pedir nada”, expresó Lonis.

Erick aseguró que, con Vladimir, Marco Herrera —su asistente— y todo el cuerpo técnico, Saprissa elevó el nivel deportivo, peleó y compitió en la final.

“Corrimos en todos los partidos, con un despliegue físico importante. Con Vladimir tenemos el compromiso de que sigue para el próximo torneo y no va a haber cambios en el cuerpo técnico”, destacó Erick.

Vladimir Quesada, junto a Marco Herrera, siguen al frente del Deportivo Saprissa. (Mayela Lopez/Mayela López)

Erick Lonis resaltó las virtudes de Vladimir Quesada como técnico y como persona.

“Es un ser humano extraordinario; tiene un amor, respeto y compromiso incondicional e inconmensurable con el Deportivo Saprissa. Como técnico y jugador ha sido un ganador, y como persona, un ejemplo. Vladimir tomó un equipo complicado en un momento —quiero ser claro— en el que, y estos son los hechos, el club tenía mucha inestabilidad administrativa”, dijo Lonis, quien añadió: “Con el respeto a la directiva y gerencia anterior, sabíamos que estaban en un momento de transición. En mayo y junio se decía que Juan Carlos Rojas estaba considerando salir de la institución desde un mes antes de que nosotros asumiéramos. En esos instantes se hizo el cambio de entrenador y salimos adelante.”

Lonis atendió a los medios de comunicación en conferencia de prensa en el Estadio Ricardo Saprissa, el viernes anterior, donde habló de llegadas, salidas y, además, se anunció el retiro de Esteban Alvarado como futbolista profesional.

