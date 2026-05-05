Erick Lonis responde al gesto de Jorkaeff Azofeifa: habló con él y esto le dijo

Jorkaeff Azofeifa está en la mira de todos. Liberia pide que lo sancionen por el gesto que hizo durante la celebración del gol de Saprissa el domingo pasado en el Estadio Edgardo Baltodano.

El lateral corre el riesgo de que el Tribunal Disciplinario lo castigue con el uso del video de FUTV, televisora oficial.

En la celebración del gol saprissista se vio en televisión que, mientras sus compañeros se abrazaban, Azofeifa realizó un gesto que podría considerarse obsceno al llevarse las manos a sus genitales.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los morados, se refirió en Teletica Radio a la solicitud de castigo por parte de Liberia contra Jorkaeff.

“Yo creo que Liberia está en su derecho y la reglamentación lo permite, y no tengo nada que hacer. Creo que todos los equipos tienen el derecho a apelar y solicitar castigos de acuerdo con la reglamentación”, dijo Lonis.

El excapitán de Saprissa no solo aseguró que esta mañana conversó con Jorkaeff Azofeifa, sino que también dio su versión sobre lo sucedido.

“De tocarse los genitales no voy a decir nada, excepto que nadie se toca los genitales en público, con pasión o sin ella; nadie se toca los genitales en público, nadie”, aseguró Lonis de forma tajante.

Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva de Saprissa, no avala el gesto que hizo Jorkaeff Azofeifa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lonis añadió que entiende que el fútbol es pasión y a veces le gana a la razón, pero eso tiene que ver con el grado de profesionalismo. Para Erick, el jugador debe saber que se presentarán situaciones en las que se va a frustrar y enojar, pero debe saber actuar.

Recordó que, en su época de jugador, participó en una pelea, lo castigaron y eso le sirvió de experiencia, y nunca más volvió a meterse en una pelea.

“Para la razón que sea, por lo que sea, ya yo hablé con Jorkaeff y eso no es aceptable. Si hay que recibir cualquier tipo de medida al respecto, la vamos a aceptar, y él tiene que aceptar. Somos un equipo de fútbol que habla de valores y principios”, destacó Erick Lonis, quien de esta forma dejó claro que, si castigan a Jorkaeff, no van a apelar.

“Nos podemos equivocar y entiendo que él no lo hizo con esa intención de provocar, pero hay formas de demostrar hombría, ganas y compromiso, y no tiene que ver con tocarse los genitales”, manifestó Erick Lonis.

Saprissa recibe el domingo a Liberia a las 4 p. m., y el dirigente apuntó que se van a dedicar a lo deportivo, a jugar y encarar, según dijo, las cinco finales que les faltan.

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