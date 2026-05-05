Puro Deporte

Erick Lonis responde al gesto de Jorkaeff Azofeifa: habló con él y esto le dijo

Liberia pidió que se use el video para castigar al lateral de los morados

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Por Milton Montenegro

Jorkaeff Azofeifa está en la mira de todos. Liberia pide que lo sancionen por el gesto que hizo durante la celebración del gol de Saprissa el domingo pasado en el Estadio Edgardo Baltodano.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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