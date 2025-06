Erick Lonis regresa a Saprissa 22 años después: ‘Estoy aquí con una presión peor’

Hace 22 años, Erick Lonis dobló las rodillas en la gramilla del Estadio Cuty Monge para recoger un balón que llegó fácil a sus manos. Fue su último momento como arquero profesional; después de ese juego, y tras sufrir una lesión, anunció el retiro.

La vida la ha pasado entre sus negocios y actividades deportivas que suele realizar.

Lonis es un empresario que quizá hace unos años no se veía de regreso al fútbol, pero lo hizo y contó qué lo llevó a tomar la decisión de decirle sí a Saprissa, de ser parte del Comité Deportivo morado, donde no solo sugerirá, sino que tomará decisiones.

“Yo pensé que había pasado por los momentos en que me presionaba todos los domingos sabiendo que tenía que ser el mejor. Me retiré y, en parte, sentí un alivio, y años después estoy aquí con una presión”, dijo Erick Lonis, quien añadió que Gustavo Chinchilla, gerente general de Saprissa, lo llamó y le ofreció trabajar para la institución.

“Yo estoy aquí porque mucho de lo que soy se lo debo a Saprissa, mucho del cariño de la gente. Yo siento el mismo cariño, y eso, de una u otra forma, es un compromiso”, indicó Erick.

Lonis agregó que antes de darle el sí a Gustavo Chinchilla, conversó y le pidió consejo a su padre, Lasel Lonis.

“Yo tengo actividades privadas que requieren de tiempo, uno no puede venir a medias, y afortunadamente tengo a mis papás aún. Yo me tomé el tiempo para pensarlo. Como siempre, consulté a mi papá, que es muy saprissista, y le dije: ‘Papi, está pasando esto. Yo tengo cierto temor de no poder tener el tiempo suficiente’, y me dijo que mucho de lo que usted es se lo debe al equipo, y usted tiene ese compromiso hasta que se muera. Tiene que agradecer de una u otra forma.

“Buscamos la forma de estar aquí, ser profesional y dedicar el tiempo. Es una gran presión y estamos acostumbrados. Así es este equipo, aquí vamos a estar”, destacó Lonis.

En su relato del retorno a Saprissa, Lonis dijo: “Voy a decir algo que no me corresponde a mí. Yo he estado en este equipo 30 años, hemos pasado crisis. Yo vendí palcos virtuales, era el capitán y vendí palcos virtuales, de empresa en empresa, en un momento difícil. Cinco meses sin salario. Estuve en esa crisis. Cuando vino Vergara me lesioné la rodilla y me retiré, pero siempre salimos adelante. Vamos a salir fortalecidos, como hemos salido fortalecidos en todas las crisis”, mencionó Lonis.

Erick Lonis junto a Gustavo Chinchilla y Mauricio Villalobos, nuevo fichaje del Deportivo Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

Erick Lonis añadió que las grandes instituciones salen adelante y le recordó al saprissista cómo surgió el club en los años 70.

“En esos años se creó el estadio, no había pago por derechos de televisión, no había bancos privados o grandes patrocinadores, y siempre salimos adelante. Hoy tenemos derechos de televisión, marcas, bancos privados, marcas grandes. A veces las instituciones necesitan esto para salir fortalecidas de todas las crisis. Es la naturaleza de los equipos, y Saprissa está en capacidad de superar esto”, comentó Lonis.

“Tenemos unos 2 millones de saprissistas, y esa es nuestra fortaleza. Ya lo hemos hecho en el pasado y ahora, con la gente que tenemos alrededor, esto lo vamos a superar, estoy seguro”, dijo el excapitán de Saprissa.

