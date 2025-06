Erick Lonis no se guarda nada y dice qué posición urge reforzar en Saprissa

Erick Lonis, nuevo integrante del Comité Deportivo de Saprissa, fue claro al destacar cuál es la zona del equipo que más les urge reforzar.

Lonis fue enfático en que Paulo César Wanchope, técnico del plantel, es quien está enfocado en ver los posibles fichajes para el Torneo de Apertura 2025.

“Necesitamos un delantero, todo el mundo lo sabe. El fútbol en general requiere delanteros y vamos a valorar. Algo pasa en nuestro fútbol, que si no es Manfred (Ugalde), no salen los atacantes. Algo pasa y hay que ver por qué no salen jugadores como Álvaro Saborío, Paulo Wanchope, Rolando Fonseca y Ariel Rodríguez”, dijo Lonis.

Erick fue presentado como integrante del Comité Deportivo y según dijo, apenas tiene cuatro días de estar viendo algunos temas en la institución.

La llegada de Erick se presentó tras la salida de Sergio Gila, anterior gerente deportivo, y de Luis Tornadijo, quien laboró como jefe de las divisiones menores.

- ¿Ya ha visto a algunos jugadores para ficharlos?

- Me gustaría tener a algunos jugadores, si no es ahora, es en el futuro. Hay que invertir en la gente, en todo en la vida.

- ¿Qué opina de los jugadores que tuvieron pocos minutos y que la afición pide su salida?

- Nosotros vivimos en un mundo súper acelerado, hoy todo es rápido, los resultados deben darse hoy, pero en el fútbol no es así. A esta institución han venido excelentes jugadores y son pocos los que llegan y rinden de manera inmediata.

“Consolidarse requiere su tiempo, requiere jugar partidos. Nos hemos vuelto poco tolerantes. Nuestra labor es ser más tolerantes, más analíticos. Si un jugador es bueno y no le está yendo bien, tenemos que preguntarnos por qué y ponerle las condiciones para que le vaya bien.Eso es la diferencia entre una institución que descarta y otra que hace crecer a los jugadores. A pesar de que muchas veces la afición y la prensa se vuelven impacientes, nosotros tenemos que invertir en los jugadores, y a veces seis meses no es suficiente. Hay que saber gestionar el talento y a la persona”.

Junto a Gustavo Chinchilla, Erick Lonis, participó en la presentación de Mauricio Villalobos, como nuevo fichaje del Deportivo Saprissa. (JOHN DURAN/John Durán)

