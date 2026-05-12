Erick Lonis reconoce que Saprissa tiene un problema ‘jodido’ sin solución inmediata

Como todos en Saprissa, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de la institución, se centra en la final contra Herediano. Su norte es que el equipo gane la serie, extienda el duelo a dos juegos más y logre el título 41.

Erick trata de poner su atención en el objetivo inmediato, pero hay un tema que le compete a él, como son las renovaciones, contrataciones y salidas.

Ante consulta de La Nación, Lonis aseguró que la mayoría de los que finalizan contrato van a seguir. Ricardo Blanco, Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Newton Williams, Marvin Loría y Deyver Vega concluyen el próximo mes.

Erick fue más allá y salió al paso de los rumores que señalan la contratación de los exguadalupanos John Jairo Ruiz y Gian Mauro Morera, así como el regreso de Joel Campbell. El dirigente aclaró que con ninguno tiene contactos.

Pero hay un tema que a Erick no lo deja tranquilo y sabe que debe resolver a la brevedad o, al menos, con el cierre del torneo, comenzar a buscar la solución del inconveniente que todos los morados se preguntan qué va a pasar.

Saprissa cuenta con seis extranjeros y el reglamento solo permite cinco. En el equipo están Mariano Torres, los panameños Fidel Escobar y Tomás Rodríguez, Luis Javier Paradela, Bancy Hernández y el también canalero Newton Williams.

Williams no jugó porque, en el debut con los tibaseños en Copa Centroamericana, se lesionó y fue operado en una de sus rodillas, pero ya se recuperó y está listo para mostrar sus condiciones.

“Tenemos algunas opciones para resolverlo, pero yo digo que tenemos un buen problema, que no todos los equipos tienen, y no quiero entrar a comparar lo que hacemos nosotros con lo que hacen los demás”, dijo Erick Lonis cuando se le preguntó qué va a pasar con los foráneos. De momento, Lonis no se refirió a esas opciones ni a cuál de los seis será el que salga del club.

“Tenemos un problema y es que la afición, el cuerpo técnico, el equipo, la junta directiva y los accionistas quieren a los seis extranjeros. ¿Cuándo ha visto usted que un equipo tenga seis extranjeros y todos de calidad?”, afirmó Lonis, quien explicó un poco las condiciones de cada uno de ellos.

Erick Lonis aseguró que todos en Saprissa, incluida la afición, quieren a los seis extranjeros en el equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fidel juega bien, Mariano es un ídolo, Bancy es un ídolo en Nicaragua y se ganó aquí a la afición rapidísimo, Tomás tiene posibilidades de ir al mundial, Fidel igual, Paradela es un ídolo y Newton Williams, que si ustedes lo ven entrenando, dicen: ‘Hay que dejarlo’. Ese problema es un problema jodido que no todos tienen, pero le vamos a buscar una solución”, destacó Lonis.

Erick tiene razón: Mariano Torres es el capitán y sigue en buen nivel. Bancy y Luis Paradela son extremos que marcan mucha diferencia, titularísimos en el equipo. Tomás Rodríguez posee calidad, ha venido marcando y, a la hora de escoger a un delantero, para Medford el primero es el canalero, quien por lo general es titular.

Fidel tenía tiempo sin jugar debido a una lesión en la espalda; ha actuado poco, pero sus condiciones son innegables.

Del que menos se sabe es Newton, pero con 10 minutos en cancha anotó antes de lesionarse, y Saprissa quiere dejárselo.

Newton Williams, delantero del Deportivo Saprissa, ya se recuperó de la lesión y podría jugar en el pŕoximo campeonato. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.