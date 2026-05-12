Puro Deporte

Erick Lonis reconoce que Saprissa tiene un problema ‘jodido’ sin solución inmediata

El dirigente morado reconoció que poseen opciones de salida, pero no han tomado una decisión

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Por Milton Montenegro

Como todos en Saprissa, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de la institución, se centra en la final contra Herediano. Su norte es que el equipo gane la serie, extienda el duelo a dos juegos más y logre el título 41.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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