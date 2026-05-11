Erick Lonis aclara si Saprissa negocia con John Jairo Ruiz y cómo avanzan las renovaciones

Saprissa se metió en la final de segunda fase, que disputará contra Herediano. El objetivo de todos en el club, incluida la administración, es superarla y obligar a una Gran Final.

Pese a que los juegos que se avecinan son prioridad, hay un tema que no puede quedar de lado y al que Erick Lonis, encargado del asunto, se refirió con claridad.

Son las renovaciones en el equipo. Ricardo Blanco, Mariano Torres, Ariel Rodríguez, Newton Williams, Marvin Loría y Deyver Vega finalizan contrato el próximo mes y se desconoce qué pasará con ellos.

“Ahí estamos negociando poco a poco, vamos por partes, pero creo que, de quienes finalizan, considero que con la mayoría vamos a renovar”, dijo Lonis, quien explicó por qué han tardado o se ha complicado reunirse con los futbolistas para ver la posibilidad de extender contratos.

“Hemos ido por etapas y en esta vorágine de hechos —que vamos a Liberia, que jugamos el Torneo de Copa, que venimos, vamos a San Carlos, Puntarenas, otra vez a Liberia, jugamos semifinal— a veces no es tan fácil reunirse con los jugadores”, indicó Lonis, quien además añadió: “Están las concentraciones y, si le sumamos las lesiones y sanciones que ha habido, ha sido una gran cantidad de situaciones que a veces no nos ha permitido enfocarnos al cien por ciento en las renovaciones, pero sí estamos trabajando en eso”, resaltó Erick.

El excapitán de los morados también habló sobre nombres que surgen en redes sociales que podrían llegar a Saprissa, como Gian Mauro Morera, volante de recuperación de Guadalupe, y John Jairo Ruiz, quien también fue parte del club guadalupano y de quien se ha dicho que Hernán Medford lo pidió.

“No, de ninguna manera, eso no es así. Medford no ha solicitado a ningún jugador en particular; uno sí, pero no es ninguno de esos dos. Gian Mauro tampoco y Joel (Campbell) tampoco”, destacó Lonis.

Erick Lonis dijo que Hernán Medford, técnico de Saprissa, les pidió un jugador, pero no es John Jairo Ruiz, ni Gian Muaro Morera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick añadió que mucho de lo que sale en redes sociales son solo rumores.

“Es muy complicado porque cualquiera se inventa algo y nosotros tenemos que meternos en esa narrativa. No podemos estar desmintiendo cada cosa que sale, pero cuando tengamos interés en particular por algún jugador y, sobre todo, cuando haya terminado el torneo, lo vamos a decir abiertamente”, señaló Lonis.

En Saprissa, lo fundamental en este instante es superar a Herediano. El primer juego de la final es el miércoles en el Saprissa, a las 8 p. m.; el encuentro de vuelta es el próximo sábado en el Carlos Alvarado, también a las 8 p. m.

Si los morados sacan esta serie, se extenderá a dos juegos más en la Gran Final. Si Herediano se impone en la final de segunda fase, automáticamente será campeón, por haber ganado la primera ronda del torneo.

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