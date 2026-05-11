Abraham Madriz, de Saprissa, destapa el momento que lo marcó ante Liberia: ‘Se me puso la piel de gallina’

Abraham Madriz, guardameta de Saprissa, vivió contra Liberia un momento especial. Quizá fue su mejor partido desde que asumió como estelar; en dos ocasiones se lució para ahogar el grito de gol de los liberianos.

El compromiso estaba 1-0 a favor de los morados y, a los minutos 60 y 90+2, Abraham Madriz hizo un par de atajadas que hicieron vibrar a los aficionados saprissistas.

Alonso Hernández, quien realizó los disparos que Madriz tapó, se llevó las manos a la cara en el primero, en clara señal de que no podía creer lo que hizo el joven arquero. En el segundo, cayó tendido en el césped, impotente, porque ya no había forma de vencer al chamaco.

⏰ 61’ Gran intervención de Abraham Madriz para evitar el empate de Liberia. pic.twitter.com/ONBvcpD076 — FUTV (@FUTVCR) May 10, 2026

El estadio se estremeció y se empezó a escuchar: “Madriz, Madriz, Madriz”.

“Se me puso la piel de gallina, pero de alegría”, dijo Abraham, quien se refirió a ese instante en que coreaban su apellido.

Madriz agregó que no podía quedarse en la emoción y dejarse llevar por los gritos de la afición.

“Tenía que volver al piso y estar en el partido porque no había acabado, pero fue un momento muy bonito para mí”, agregó el portero de 22 años.

⏰ 90+3’ Nuevamente aparece Abraham Madriz para desviar el disparo de Alonso Hernández. pic.twitter.com/OWCfHWWSWq — FUTV (@FUTVCR) May 11, 2026

“Es un momento que me llevo en el corazón; es un gesto lindísimo y espero devolverles ese apoyo con trabajo en cancha”, señaló Abraham.

Madriz recordó cómo fueron esas acciones en las que impidió que Alonso Hernández empatara el compromiso.

“Trabajo para estar ahí cuando sea necesario. Las dos tapadas son muy parecidas: Joaquín Alonso agarra para adentro y no tiene, tal vez, mucha palanca para meterle fuerza al balón, y trata de globearlo al segundo palo; me da chance de trasladar y, gracias a Dios, llegar”, opinó Abraham.

Madriz se siente con confianza y seguridad. Recordó que hace tres años jugó una final del Torneo de Copa que perdió ante Alajuelense y ahora se le presenta una oportunidad en una final por campeonato nacional.

“Hace tres años jugué una final de Copa. Es una evolución de mucho trabajo, de muchas experiencias vividas, y lo tomo con mucha responsabilidad y optimismo. Desde niño quería estar aquí y, gracias a Dios, que me tiene aquí (en Saprissa)”, resaltó Madriz.

El guardameta agregó que ha tratado de aprovechar cada minuto que le ha tocado jugar.

“Es un proceso que todos debemos vivir. Me enfoco en el trabajo día a día, en cada oportunidad recibida, y trato de tomarla de la mejor manera. En el puesto de portero hay que buscar la excelencia porque cada error cuesta caro y, gracias a Dios, como equipo hemos salido adelante y estamos en una final”, dijo Abraham, quien contra Liberia no se consideró la figura del partido.

Abraham Madriz le agradeció a la afición de Saprissa por corear su apellido. "Me lo llevo en el corazón", dijo el arquero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo creo que el protagonista fue el equipo; al final, los compañeros anotaron dos goles y nos llevamos la serie. Estoy agradecido con el grupo, que hizo un gran trabajo”, comentó Abraham Madriz, quien hasta piensa en la Selección. Ya recibió oportunidad en los primeros amistosos dirigidos por Fernando Batista y él aspira a seguir siendo tomado en cuenta.

“Yo trabajo para estar listo; el mayor sueño de un futbolista es representar al país. Si se da, en buena hora; de lo contrario, hay que seguir esforzándose para lograr el llamado”, dijo Abraham Madriz.

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