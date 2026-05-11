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Abraham Madriz, de Saprissa, destapa el momento que lo marcó ante Liberia: ‘Se me puso la piel de gallina’

El guardameta morado hizo vibrar el estadio y la afición le dio un gran respaldo

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Por Milton Montenegro

Abraham Madriz, guardameta de Saprissa, vivió contra Liberia un momento especial. Quizá fue su mejor partido desde que asumió como estelar; en dos ocasiones se lució para ahogar el grito de gol de los liberianos.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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