Puro Deporte

Abraham Madriz cuenta la decisión que le cambió la vida y por la que hoy le agradece a Erick Lonis

El arquero morado ha jugado todos los partidos del campeonato

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Por Milton Montenegro

Abraham Madriz, guardameta de Saprissa, hizo lo que quizá algunos creyeron poco probable de conseguir: convertirse en titular en el cuadro morado.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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