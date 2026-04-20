Abraham Madriz cuenta la decisión que le cambió la vida y por la que hoy le agradece a Erick Lonis

Abraham Madriz, guardameta de Saprissa, hizo lo que quizá algunos creyeron poco probable de conseguir: convertirse en titular en el cuadro morado.

Antes del inicio del campeonato, cuando Esteban Alvarado comunicó su retiro y luego el club anunció la contratación de Minor Álvarez, muchos pensaron que Minor llegaba para asumir el puesto que dejó Alvarado, pero desde la fecha uno del Clausura apareció Madriz para adueñarse del marco saprissista.

Abraham ha jugado los 16 partidos del torneo, suma los 1.440 minutos que Saprissa ha completado en el terreno de juego, ha recibido 18 goles y cuenta con cinco juegos sin permitir anotaciones.

Luego del clásico, que Saprissa empató de visita 1-1 contra Alajuelense, Madriz conversó con la prensa y destacó que parte de su titularidad se la debe a Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa. Abraham hasta le agradeció a Lonis por una decisión que tomó y que tenía que ver con su futuro.

Erick contó que frenó la posibilidad de que Madriz se marchara a un club de Canadá.

“Desde agosto del año 2025 nosotros teníamos una oferta por Abraham Madriz para que él fuera a préstamo a jugar a Canadá. Nos insistieron, nos insistieron dos equipos de Canadá y fue una lucha con Abraham porque él se quería ir, y tanto Porras como yo le dijimos: ‘Mire, Abraham, tenga calma, está en Saprissa, no es fácil llegar’”, contó Lonis el mes pasado.

Abraham reconoció que se quería marchar y hoy reconoció que Lonis tomó la mejor decisión para él.

“En ese momento era una oportunidad de ir a préstamo; quería sumar experiencia para venir a competir por un puesto. Gracias a Dios le hice caso a Erick, me quedé y he estado jugando; es lo que yo quiero, jugar en Saprissa, ese era mi sueño y lo estoy cumpliendo”, aseguró Abraham Madriz.

Abraham Madriz, el joven arquero de 22 años del Deportivo Saprissa, dijo que su sueño era jugar con los morados y lo está logrando. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El arquero se siente con confianza y hasta resaltó que es otro respecto al que inició el campeonato hace tres meses.

“He subido bastante mi nivel, la primera fecha lo dije, que iba a ser un torneo de mucho crecimiento, de experiencia, y a uno lo ayuda bastante. La idea es seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir mejorando, no confiarse ni estancarse y seguir cargando este peso que es el marco de Saprissa, es bastante pesado”, destacó Madriz.

Abraham tiene una ventaja que quizá porteros de otros equipos no tienen: aparte de contar con Róger Mora como entrenador y consejero, tiene a Erick Lonis y José Francisco Porras al lado, quienes cada vez que pueden también le brindan algún consejo.

“Con Róger trabajo todos los días; cuando Erick y Porras pueden, me dan consejos y es de bastante ayuda, la verdad. Al final, soy buen receptor, escucho, aprendo y me gusta aprender de las vivencias de los demás, y me ha servido bastante”, opinó Abraham.

Madriz recibió un gol de Alajuelense, obra de Ronaldo Cisneros desde el punto de penal, disparo que el arquero lamentó no poder atajar.

“Hice que lo pateara lo más esquinado posible, pero hay que darle mérito a Ronaldo (Cisneros), que lo tiró ahí. Estuve cerca, pero no lo detuve. Queríamos ganar el partido, propusimos para ganar y, pese al empate, considero que el equipo salió fortalecido porque mostró buen fútbol”, dijo Madriz, quien se mostró complacido con el desempeño de Saprissa en Alajuela.

⏰ 41' Gol de Ronaldo Cisneros a través de la pena máxima y empata el clásico. pic.twitter.com/v0lK9kCe2h — FUTV (@FUTVCR) April 19, 2026

“Las sensaciones fueron buenas, el equipo jugó bien, en cierta forma pudimos manejar el partido y el rival también juega. Ahora hay que enfocarse en cerrar fuerte y después que venga lo que venga”, sentenció Abraham Madriz.

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