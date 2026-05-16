Erick Lonis no se cambia por nadie al ver a Saprissa campeón

Erick Lonis sonreía al ver a las jugadoras de Saprissa FF celebrar y levantar la copa. A él le tocó negociar con varias de ellas para que llegaran como refuerzos y contó lo que encontró cuando llegó y cómo ha sido la evolución de ellas al sentirse apoyadas por el club.

“Muy contentos, el espectáculo lindísimo, el escenario también y un título merecido por las muchachas. Yo quiero reconocer el trabajo de este equipo a lo largo del último año y dos meses, porque cuatro meses antes de que yo llegara, estas muchachas estaban entrenando sin competir”, mencionó Erick Lonis en la transmisión de Columbia.

Él las veía entrenarse a las 5:30 a. m., con algunas sin recibir ninguna remuneración y que Marco Herrera era el utilero, el entrenador, el fisiólogo, el psicólogo y el soporte de todas, que estaban ahí, “sin recibir lo que merecían”.

“Afortunadamente, tuvimos el apoyo de la Junta Directiva y de los nuevos acciones para poner a competir a este equipo. En el primer torneo nos había eliminado Dimas, por cierto y ahora otra vez contra Dimas, estamos celebrando el título. Las muchachas lo merecen, el equipo lo merece y estoy muy contento por ellas”, destacó Erick Lonis.

Ellas a veces no completaban los cambios y hasta había problemas con los uniformes.

“Es el esfuerzo de toda una institución, afortunadamente convencimos a algunos de que este equipo debía estar compitiendo. No estaba compitiendo cuando llegamos, también recibimos el apoyo para traer muchachas de corazón saprissista, que estaban fuera o en otros equipos”, relató.

También consideró que Adal Sánchez trabaja bien y que completaron otras áreas del cuerpo técnico que no existían como la fisiología y la psicología.

“Ha sido un trabajo en equipo extraordinario y estoy muy contento, porque cuando llegamos, cuando me nombraron, mi primer entrenamiento fue con ellas, a las 5:30 a. m. y les prometimos que íbamos a volver a competir y estamos viendo los frutos”, citó.

Si en el equipo masculino muchos se preguntan qué pasará después de Mariano Torres, con el cuadro femenino ocurre lo mismo con figuras como Katherine Alvarado y Carolina Venegas.

“Celebremos con ellas, que todavía las tenemos, hay jugadoras de mucho nivel. Me encantó el trabajo de Daniela Cruz como central, espectacular lo de Daniela, y también lo de Carolina Venegas (ríe)... Es goleadora de nacimiento, yo no sé cuántos goles lleva con la institución, creo que es la máxima goleadora de Saprissa.

”Y estoy muy contento por ella, porque en algún momento hubo una duda de que continuara y anotó dos goles en esta final. Yo creo que el fútbol es generoso cuando la gente es generosa, porque ella estaba cuando el equipo no estaba compitiendo, se mantuvo aquí y estamos viendo el resultado de su trabajo y de su amor por el Deportivo Saprissa”, exteriorizó Erick Lonis.

El integrante del comité deportivo de la institución morada reveló que se encuentran negociando con algunos patrocinios para darles más apoyo a ellas y que Saprissa FF sea un equipo que compita a nivel centroamericano.

Según él, el fútbol femenino en el país se ha ido emparejando y que hay equipos que se han tomado esto muy en serio, al punto de que han remolcado a otros, inclusive a Saprissa.

“Yo respaldo y rescato el trabajo de Dimas, de Moravia, de Liga Deportiva Alajuelense, de Chorotega, de Pococí... Yo creo que esto es un incentivo para que otras instituciones y otras comunidades se involucren. Es bonito ver el estadio como estaba”, comentó.

Erick Lonis dijo que quería disculparse con las familias de las jugadoras, porque “antes de nuestra llegada el equipo estaba prácticamente sin competir”. Al pronunciar eso, manifestó que no quería entrar en detalles.

Sin embargo, recordó que él fue a hablar con la Junta Directiva y expuso que esas muchachas tenían que competir porque entrenaban sin saber qué pasaría y que le preguntaban a diario a Marco Herrera que cuándo iban a decidir.

“Mi primer compromiso fue ese, ponerlas a competir, pero no es una cosa sinceramente, es el equipo. Hay mucha gente detrás de esta institución, detrás de este éxito y hay que reconocerlos, no es solo uno. Tal vez uno tiene liderazgo para convencer, convencimos y estoy muy contento por ellas”, recalcó.