Puro Deporte

Erick Lonis no se cambia por nadie al ver a Saprissa campeón

Erick Lonis recuerda cómo estaba el equipo femenino cuando él llegó a Saprissa

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Por Fanny Tayver Marín
Media Day de UNAFUT
Erick Lonis sonríe al ver a Saprissa convertido de nuevo en campeón nacional de fútbol femenino. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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