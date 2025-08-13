Erick Lonis lanza alerta: ‘Dos partidos seguidos malos son poco habituales en Saprissa’

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, aceptó que hay preocupación por el rendimiento del plantel en los últimos dos compromisos, en Belice y el domingo anterior contra Cartaginés, sobre todo ante los brumosos, con quienes perdieron 0-3.

En entrevista con La Nación, Lonis habló de las determinaciones a tomar y de enderezar el rumbo de una vez. Erick apuntó que Saprissa no se puede permitir tres juegos seguidos jugando mal, por lo que destacó que el próximo domingo, de visita contra Liberia, el equipo debe mostrar otra cara y otro nivel de juego.

- ¿El mal desempeño de Saprissa en los últimos dos partidos es una señal para encender las alarmas?

- Para alarmarse no, pero sí para preocuparse. Cuando un equipo como Saprissa juega dos partidos con tan bajo nivel, es obvio que hay que preocuparse, analizar y profundizar más. Si hay que retocar alguna situación en particular, por supuesto hay que hacerlo. Estoy seguro de que los jugadores, el cuerpo técnico y nosotros, en la parte del comité técnico, estamos conscientes de lo sucedido y trabajamos en eso.

LEA MÁS: Erick Lonis pone en su lugar a quienes lo cuestionan por llevar a Marcos Escoe a Saprissa

- ¿Su campo de acción da para ingresar al camerino y conversar con los jugadores de lo sucedido?

- Uno tiene que hacer todo lo que considere que le puede aportar a la mejora del equipo. Nosotros tenemos una comunicación permanente con Paulo y vamos a hacer algunas observaciones con respecto a eso, como siempre se hace. Creo que, a veces, es bueno hablar de forma individual con los jugadores. Tengo una excelente relación con todos los que conozco y con los capitanes. Posiblemente, en algún momento vamos a hablar con ellos de forma directa en el camerino; son las funciones de un comité técnico.

Erick Lonis habla del mal momento de Saprissa

- ¿Con Paulo Wanchope habló después del partido contra Cartaginés?

- Hablé hasta el lunes en la noche, porque vi que estaba muy golpeado. Hablamos todos los días y tendremos una reunión formal, que posiblemente esta semana haremos el jueves, donde vamos a ver algunos detalles y analizar en frío, previo a los partidos que tenemos en Liberia y en Panamá.

- ¿La responsabilidad del flojo desempeño en esos dos partidos es de Paulo César, de los jugadores o de ambos?

- Cuando un equipo juega por debajo de su nivel habitual en dos partidos seguidos, uno debe buscar las razones. El cambio en un sistema táctico o el cambio de un jugador por otro no va a provocar un desempeño por debajo del nivel en dos encuentros; eso tiene que tener otras razones. Posiblemente alguna decisión del técnico pudo influir, o un bajo rendimiento de un futbolista, pero en general no es una cuestión del entrenador. Un técnico y los jugadores no dejan de ser buenos de la noche a la mañana; hay algo que nos afectó y hay que buscar qué sucedió y tomar medidas para que el equipo retome el nivel.

- ¿Pero no sabe qué pasó?

- Todavía lo analizamos y tenemos una reunión larga sobre ese tema. Analizamos aspectos individuales y grupales del rendimiento, y también vemos otras situaciones.

- ¿Usted cree que hay jugadores que dejaron ir la oportunidad de seguir siendo tomados en cuenta?

- No creo. Uno de los problemas que tenemos en nuestro torneo, que es tan corto, es que no le da el más mínimo margen de error a cualquier jugador. Algunos se consolidan rápido y otros necesitan más tiempo para hacerlo, y para mí esa es una de las grandes críticas al torneo que jugamos: es tan rápido que no da tiempo para consolidar jugadores. Para eso hay que verlos, darles oportunidad y que jueguen una seguidilla de encuentros, y aquí es casi imposible. Juegan uno o dos partidos malos y quieren descartarlos. El deportista necesita unos diez encuentros para saber si la toma o la deja.

- ¿Hubo falta de actitud en el juego contra Cartaginés?

- No creo. Me parece que, cuando un equipo —y lo digo porque jugué partidos donde no ganamos los balones divididos— llegábamos tarde, a veces uno no se engancha en el partido. Decir que es falta de actitud es lo más fácil de afirmar; hay que buscar las razones por las cuales todo un equipo no juega tan bien.

- Se jugó mal y eso quedó atrás. ¿Saprissa no puede seguir en ese mismo nivel?

- Dos partidos seguidos malos son poco habituales en Saprissa; tres no lo creo. Me parece que el domingo retomamos nuestro nivel y en Panamá también, y seguiremos como hemos venido. Perdimos un encuentro y no nos gustó la forma, hay que darle méritos al rival. Hay compromisos jodidos donde no sale nada, las cosas no se dan y el rival te supera. Hay que quitarse el sombrero y decir: “Nos ganaron bien”. Pero también, nuestro rendimiento estuvo muy por debajo y debemos buscar las razones.

Erick Lonis, excapitán del Deportivo Saprissa, habló con La Nación, en una de las oficinas del club. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

- ¿Y qué es retomar el nivel, jugar bien y ganar o solo ir a Liberia y ganar?

- Generalmente, cuando uno juega bien, gana. A veces no se juega tan bien y gana, como en Belice, pero tampoco fue que ahí se jugó muy mal. Tuvimos para ganar 3-1; si metemos dos de las oportunidades claras que nos quedaron, estoy casi seguro de que nadie estuviera diciendo que jugamos mal. No fuimos un desastre. Contra Cartaginés no solo jugamos mal, sino que tomamos malas decisiones, perdimos balones divididos y no estuvimos finos. Creo que las jugadas de gol que nos hizo Cartaginés fueron por cosas muy puntuales.

- ¿Cómo cuáles?

- Una jugada donde el balón, haya o no salido, había que tirarse, ir a muerte con el rival. La otra, un tiro de esquina que no se puede conceder cuando va a terminar un tiempo. Por eso digo que hay otras razones de fondo que buscar, porque eso antes no se daba.

- ¿Hay margen de duda con Paulo César?

- No, por favor. Nosotros no vamos a caer en eso. Nuestro análisis debe ser más profundo. No, no, jamás; hay que buscar las razones. Un equipo no juega tan bien, como cuando le ganamos a Cartaginés, y luego, de la noche a la mañana, no juega bien. No es una cuestión de técnico. Siempre he creído que somos muy emocionales en cuanto al rendimiento, y lo que se debe hacer es buscar la razón.

- ¿Qué tan difícil es ir a Liberia, que es líder invicto, o más bien puede ser el punto de partida para elevar la curva de rendimiento?

- A mí me gustan ese tipo de retos. Prefiero mil veces jugar con gran exigencia que hacerlo siendo favoritos. Saprissa está hecho para eso, los jugadores están hechos para eso y nos toca ir a Liberia. Ahora todas las canchas son complicadas, porque la mayoría de rivales juegan bien. Si quieren ponerle que es una final adelantada, es una final, pero tenemos que ir a jugar con esa exigencia; no hay otra.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.