Erick Lonis lanza alerta: ‘Dos partidos seguidos malos son poco habituales en Saprissa’

El excapitán morado afirmó estar preocupado, pero no alarmado por los últimos dos juegos del equipo

Por Milton Montenegro

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, aceptó que hay preocupación por el rendimiento del plantel en los últimos dos compromisos, en Belice y el domingo anterior contra Cartaginés, sobre todo ante los brumosos, con quienes perdieron 0-3.








