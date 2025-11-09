Erick Lonis cuestiona salida de Esteban Alvarado de la Selección de Costa Rica

Una de las sorpresas en la convocatoria final de Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, rumbo a los dos decisivos partidos eliminatorios, fue la salida del guardameta Esteban Alvarado.

Herrera lo llamó para el microciclo y, a cinco días del encuentro en Curazao contra Haití, no contó con él; simplemente lo sacó y en su lugar llamó a Kevin Chamorro, quien solo ha jugado un partido con su equipo en Portugal, sino que nunca ha estado en un entrenamiento con el timonel mexicano.

Alvarado estuvo en los dos compromisos anteriores de la eliminatoria, contra Honduras y Nicaragua. Herrera no lo convocó para el arranque de la ruta mundialista, frente a Nicaragua y Haití.

Pero extraña la partida de Esteban de la Tricolor. Incluso en su primera convocatoria como seleccionador, en enero de este año, Miguel Herrera tomó en cuenta al tibaseño y jugó en el partido amistoso contra Estados Unidos.

En ese instante, la presencia de Alvarado en el conjunto nacional fue una sorpresa, porque, tras participar con la Tricolor en el Mundial de 2022 en Qatar, Esteban no volvió a ser parte del equipo. Gustavo Alfaro y Claudio Vivas, los técnicos anteriores de la Selección, no lo consideraron.

Ahora se da su salida y uno que se sorprendió, o no se explica que Miguel Herrera no cuente con Alvarado, es Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa.

“Lo llamaron y ahí estuvo cuando se lesionó Patrick Sequeira”, dijo Lonis en su programa Deporte Más CR.

Erick manifestó que Esteban Alvarado no se ha negado a la Selección, en la que no estuvo en la primera fase de la eliminatoria ni en la Copa Oro.

“Esteban ha estado presente siempre, disciplinado y que en el último momento, para un partido importante, lo quiten para traer a Chamorro (Kevin), que es un gran portero también, pero no creo que era el momento para llamarlo”, opinó Erick.

Tras salir de la Selección de Costa Rica, Esteban Alvarado, regresa a los entrenamientos con el Deportivo Saprissa. (Albert Mar/Albert Marin)

Erick Lonis dejó claro que su comentario no es en contra de Chamorro.

“Digo que no era el momento de llamar a Chamorro, porque es el instante para darle respaldo al arquero que ha estado siempre, que dijo presente en los momentos más complicados”, indicó Lonis, quien finalizó diciendo: “es mi opinión”.

Esteban Alvarado no se ha pronunciado sobre la decisión del “Piojo” Herrera, pero en mayo de este año, le comentó a La Nación, sobre su estancia en la Tricolor, que quizá sea su pensamiento en este momento.

“Ya yo en el fútbol hice lo que quise. Si voy a un Mundial, excelente, y si no, también. Créanme que ocupo hacer otras cosas fuera del fútbol, no pierdo por ningún lado”, destacó Esteban, quien en ese instante se refirió así porque Keylor Navas regresaba al conjunto nacional.

Esteban dijo que Keylor se había ganado un derecho de piso, siempre estuvo en la Selección y él no tenía nada que perder.

La Tricolor juega el jueves próximo a las 8 p.m. contra Haití en Curazao y recibe a Honduras el martes 18 a las 7 p.m. en el INS Estadio, en La Sabana.

Costa Rica ocupa el segundo lugar del Grupo C con seis puntos. Para lograr su clasificación directa al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, deberá vencer a Haití (5 puntos) y Honduras (8 puntos) para asegurarse el primer puesto y el boleto a la cita mundialista.