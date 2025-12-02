Erick Lonis calienta el ambiente al asegurar que Saprissa inicia las semifinales con la etiqueta de favorito

Aquella famosa frase de los saprissistas, que dice: “No se repartan nada mientras Saprissa esté vivo”, empieza a tomar fuerza en la fase más importante del campeonato.

Los morados ya están en la fiesta grande, en las semifinales, y se sienten favoritos.

Al menos así lo dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo del club, quien el domingo pasado, antes de comenzar el partido contra Liberia, dio declaraciones en la zona mixta y destacó qué se puede esperar del plantel en el último trayecto para acariciar el título.

“En estas instancias siempre peleamos por el título. Al margen de los equipos que estén involucrados, siempre salimos con la etiqueta de favoritos”, dijo Lonis.

Erick explicó por qué a Saprissa se le puede ver como candidato al cetro del torneo.

“Siempre que Saprissa esté en una final es favorito, y creo que hemos reforzado ese favoritismo con el rendimiento de los últimos meses. Futbolísticamente, somos un equipo muy contundente en el marco rival y estamos intentando mejorar algunas cosas en el bloque defensivo, para llegar fuertes a estas instancias finales sin sacrificar la cuota goleadora”, opinó Erick.

Lonis añadió que el cuerpo técnico ha recuperado el nivel de algunos jugadores y resaltó algunos aspectos que, según su criterio, Saprissa ha mejorado.

“Estamos peleando por el título, que es lo más importante, como siempre, como lo dicta la historia. Mejoramos mucho la cuota goleadora, somos el equipo más goleador y creo que avanzamos bastante en el balón parado. En la parte defensiva hemos logrado un bloque mucho más sólido y, en la parte física, por diferentes razones que no tienen que ver con la capacidad del cuerpo técnico anterior sino con lesiones y recuperaciones, hemos mejorado en ese aspecto. El equipo corre más y se recupera mejor”, mencionó Lonis.

Para Erick Lonis, que Saprissa haya clasificado también se debe a que, alrededor del primer equipo, se integró a un grupo de profesionales en preparación física, recuperación y readaptación, quienes, después de lesiones, se han esforzado en la rehabilitación de los futbolistas para lograr que el plantel mejorara, y, según dijo, lo han hecho bastante bien.

Erick Lonis dijo que Deportivo Saprissa mejoró la cuota goleadora y la táctica fija. (Jose Cordero/José Cordero)

Lonis agregó que tenían un equipo algo desequilibrado y sentían que había un peso muy importante sobre jugadores consolidados. Por ello, necesitaban que algunos futbolistas más jóvenes, de entre 23 y 27 años, asumieran un rol relevante.

“Eso no es fácil, y redujimos la planilla por una cuestión estratégica, por decisión del cuerpo técnico y por temas personales de algunos jugadores. Cedimos a Ryan Bolaños y a Jefry Valverde; además, prestamos a Fabricio Alemán y a Samir Taylor. De una u otra forma, hemos trabajado con una planilla más reducida, y eso no solo resultó en un ahorro económico, sino que también nos permitió enfocarnos en el trabajo específico de ciertos jugadores, lo cual nos ha dado resultados”, manifestó Erick Lonis.

Lonis adelantó que para el próximo torneo incorporarán a algunos jóvenes a la planilla.

“Posiblemente se den algunos cambios como resultado del vencimiento de contratos y préstamos”, dijo Lonis.

Además, junto al cuerpo técnico, Erick deberá resolver qué pasará con Kliver Gómez y Rachid Chirino, a préstamo con Puntarenas y San Carlos, respectivamente, pero a quienes se les vence la cesión en diciembre de este año.

Kliver tiene contrato con Saprissa hasta diciembre del próximo año y Chirino hasta junio del 2027. El cubano Luis Paradela es otro a quien se le vence el préstamo en diciembre de este año. El extremo milita en la Universidad Craiova de Rumanía y posee contrato con los morados hasta junio del 2028.

A Luis Javier Paradela se le vence el préstamo con la Universidad Craiova de Rumanía, y podría regresar a Saprissa.

