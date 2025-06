Erick Lonis aclara si quiere reemplazar a Juan Carlos Rojas como presidente de Saprissa

Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa, abrió la posibilidad de dejar su cargo. En sus redes sociales, Rojas escribió que ha pensado en dar un paso al costado; es un tema que analiza junto a su familia.

El pensamiento del jerarca morado coincidió con la llegada de Erick Lonis al Comité Deportivo de los tibaseños, y más de uno piensa que, seguramente, a Erick se le allana el camino para reemplazar a Rojas.

En la conferencia de prensa que organizó Saprissa para presentar a Lonis en su nueva función y a Mauricio Villalobos, volante y nuevo refuerzo del equipo, La Nación le preguntó a Lonis si, a corto o largo plazo, se ve como presidente de la institución.

“Milton, usted sabe que hay que tener mucha diplomacia, paciencia... usted sabe que yo no tengo eso. No, hay cosas para las que uno sabe que no es bueno. Yo amo a esta institución y le puedo aportar desde muchas áreas. Ojalá fuera más en la cancha, pero hay cosas en las que no soy bueno. En la parte política no soy bueno, no sé el manejo de esas cosas”, dijo Lonis, quien agregó que un presidente debe tener mucha tolerancia.

“Sé que no es lo mío. Quienes me conocen saben que tengo problemas de comunicación, por la forma en que digo las cosas. Siempre he sido muy directo, a veces digo las cosas como las pienso y eso me trae problemas. No es característica de un presidente; un presidente tiene que ser tolerante y contar con mucho don de negociación”, dijo Erick.

Lonis resaltó que van a construir una estructura deportiva competitiva.

“Yo les aseguro que lo vamos a hacer bien. Vamos a crear mejor talento en este país, más de lo que ya Saprissa ha hecho. Siento esa responsabilidad, y para eso sí soy bueno. Para lo otro, no”, destacó Lonis.

- ¿Tendrá Saprissa un gerente deportivo?

- Tenemos que ser autocríticos y tener mente abierta. Te voy a decir, a título personal, lo que pienso: tenemos que analizar por qué hay que traer un gerente de otro país, por qué eso se ha instalado en el consciente de las personas. Somos un equipo que ha crecido. Hemos tenido extranjeros muy buenos y que son parte de la institución.

“Es posible, si luego del análisis esa es la decisión correcta, lo vamos a hacer. ¿Por qué no hacer como las empresas, que mandan a sus profesionales becados a aprender, formarse y seguir trabajando? ¿Cuáles jugadores se van a retirar y ver qué vocación tienen?"