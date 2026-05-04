Erick ‘Cubo’ Torres cree a Liberia capaz de lograr la hazaña en la ‘Cueva’

Erick Torres considera que Liberia tiene toda la capacidad para sacar un resultado positivo en el Estadio Ricardo Saprissa.

El Municipal Liberia quería algo más que un empate (1-1) en su casa ante el Deportivo Saprissa en la primera mitad de esta semifinal del Torneo de Clausura 2026 y el atacante mexicano Erick “Cubo” Torres admitió que en su equipo quedó un sabor “semiamargo”.

Pero de inmediato, el futbolista de Liberia afirmó que esta serie está abierta y que ellos están preparados para buscar una hazaña en la “Cueva”.

“Hay que ir a ganar allá en 90 minutos y creo que tenemos equipo y capacidad para lograrlo, porque ya hemos ido de visitantes y hemos sacado importantes resultados durante el torneo”, aseguró Erick Torres en la zona flash con las radios con derechos de transmisión.

El futbolista detalló que estaban enfocados en lo de ellos y que el hecho de que Saprissa no tuviera a Mariano Torres, Fidel Escobar y Luis Javier Paradela era algo que para Liberia pasaba a segundo plano.

“Nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, nuestro objetivo era llevarnos una ventaja, no se consigue, pero es irnos a jugar la vida allá en la casa de Saprissa y así tal cual lo vamos a afrontar, en 90 minutos de vida o muerte”, recalcó en la transmisión de Columbia.

Al analizar el partido, Erick Torres dijo que hicieron una primera mitad muy buena, controlando el juego y crearon oportunidades a través de diferentes vías.

“Tuvimos varias llegadas y no se pudo concretar ninguna otra más, pero ellos hicieron un buen trabajo defensivo, no se pudo sacar más ventaja y después nos empatan y así es esto, así es el fútbol. Hicimos un buen partido en general”, subrayó.

Añadió que esta semana de trabajo resulta clave, porque recalcó que la serie está abierta y que ganar en la casa morada no es algo nuevo para ellos. Y que estas series son distintas.

“Saprissa por lo general es un equipo más ofensivo, más agresivo a la hora de atacar y vinieron un poco más defensivos, sabiendo lo que nos jugamos. Fueron inteligentes, con un partido más cauteloso, sin ir tanto al ataque como regularmente Saprissa lo hace”, detalló.

Erick Torres vaticina un partido de esos imperdibles, porque los dos equipos necesitan anotar.

“Tenemos que ir a jugarnos el todo por el todo allá, con el cuchillo entre los dientes para ir a sacar un resultado favorable y jugarnos el pase a la final”, concluyó Erick Torres.