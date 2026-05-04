Puro Deporte

Erick ‘Cubo’ Torres cree a Liberia capaz de lograr la hazaña en la ‘Cueva’

Liberia y Saprissa están empatados y el pase a la final de segunda ronda será el próximo domingo para alguno de los dos

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Erick Torres considera que Liberia tiene toda la capacidad para sacar un resultado positivo en el Estadio Ricardo Saprissa.
Erick Torres considera que Liberia tiene toda la capacidad para sacar un resultado positivo en el Estadio Ricardo Saprissa. (Prensa Liberia/Municipal Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LiberiaSaprissaClausura 2026SemifinalesErick Torres
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.