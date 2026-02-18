¿Era válido el gol de Saprissa contra Liberia? Esto dice el audio del VAR

Una de las jugadas más polémicas que dejó la jornada 7 del Torneo de Clausura del fútbol costarricense fue el gol que anotó Ariel Rodríguez y le dio la victoria a los morados 0-1 de visita contra Liberia.

Wílder Eusse, presidente de Liberia, criticó con fuerza a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, e incluso contó que le dijo al jerarca que “ya perdió la fe en su trabajo”.

Para los pamperos, el tanto de Ariel no debió ser válido, porque para ellos estaba en posición prohibida.

Eusse comentó que habló con Osses el lunes pasado y que la explicación que recibió sobre la jugada le pareció más una excusa que una aclaración.

Este miércoles salió a la luz el audio del VAR con el que se analizó el polémico tanto de Ariel Rodríguez en Liberia con el que Saprissa se impuso 0-1 a los pamperos.

“Tenemos que trazar líneas, Nela (Marianela Araya, central), dénos un segundo que vamos a trazar las líneas, Nelita es muy ajustada, estamos tratando de hacerla con mucha precisión, deme chance”, dijeron en la sala VOR.

“Hay que ajustarlo un toquecito al hombro, línea sobre línea, ok, con el Zoom de allá. Listo, y todavía está quedando habilitado; no está quedando la línea roja detrás y la línea azul; 29 milímetros. Ahí están correctos, es lo más que tenemos, está habilitado; está habilitado por poco”, explicaron.

Saprissa ganó el domingo pasado en Liberia con gol de Ariel Rodríguez. El VAR avaló el tanto del morado, mientras los pamperos pedían fuera de juego. (Foto: prensa Saprissa. /Foto: prensa Saprissa.)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.