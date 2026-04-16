¿Era penal para Herediano? ¿Y para Cartaginés? Esto dice la Comisión de Arbitraje con audios y videos del VAR

El partido entre Cartaginés y Herediano estuvo marcado por la polémica.

El partido entre Cartaginés y Herediano estuvo cargado de polémica y desató comentarios de todo tipo. Muchos esperaban con ansias conocer el veredicto del VAR, no solo por la última acción polémica para determinar si el balón salió o no.

Sino por otras decisiones tomadas en un juego donde Adrián Chinchilla era el árbitro central, asistido por Jeriel Valverde y Carlos Fernández. Marco Guido fue el cuarto árbitro, Jesús Montero estuvo en el VAR y Cristopher Ramírez fue el AVAR.

La Comisión de Arbitraje reveló los audios y los videos del VAR y dictó sentencia sobre si se tenían que pitar dos penales o no, en el pulso entre brumosos y florenses.

Video: Revisión posible penal (minuto 59)

Primero, en la explicación de la Comisión presidida por Enrique Osses se indica que a los 59 minutos de juego, Herediano inicia un ataque por el sector derecho enviando un centro al área de Cartaginés.

El atacante Allan Cruz logra cabecear el balón, “el cual impacta directamente en la mano de Marcelo Hernández de Cartaginés, quien realiza un movimiento natural en la disputa del balón, sin asumir un riesgo, ni ampliando el volumen de su cuerpo”.

Después de eso, la Comisión de Arbitraje señaló que los árbitros observan con claridad la acción y que la decisión de que el juego continúe fue correcta.

Además, indicó que el VAR inició una revisión protocolar, usando las diferentes cámaras y ángulos, encontrando evidencia de que la decisión tomada en el campo era acertada.

Video: Revisión posible penal (minuto 86)

En el minuto 86 también se presentó una situación que fue analizada en el VAR.

La Comisión de Arbitraje detalló que Cartaginés inicia un ataque por el sector derecho, enviando un centro al área del equipo Herediano.

“En dicha acción, Keyner Brown y el atacante Elian Lanfranchi realizan una pugna por el espacio mediante un contacto físico. Como consecuencia de esta acción, el atacante es desplazado hacia su derecha, encontrándose con el defensor Getsel Montes, quien también se desplazaba con la intención de disputar el balón”, relató la explicación.

Ahí mismo dicen que se produce un contacto que la Comisión califica de accidental e inevitable, sin que ninguno de los dos logre jugar el balón.

“Los árbitros de campo observan detalladamente esta acción, determinando un contacto accidental, permitiendo que el juego continúe”, citó la Comisión, para añadir que el VAR confirmó la decisión adoptada por el equipo arbitral en el terreno de juego.