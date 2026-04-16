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¿Era penal para Herediano? ¿Y para Cartaginés? Esto dice la Comisión de Arbitraje con audios y videos del VAR

Este es el veredicto de la Comisión de Arbitraje en otras dos acciones controversiales en el partido entre Cartaginés y Herediano

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Cartago vs Herediano - Jornada 15 -Clausura 2026
El partido entre Cartaginés y Herediano estuvo marcado por la polémica. (Mayela Lopez/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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