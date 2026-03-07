¿Era penal la mano de Pablo Arboine? Comisión de Arbitraje da veredicto y aporta audio del VAR

El penal que pitó Juan Gabriel Calderón en el partido entre Saprissa y Sporting cuando Pablo Arboine estaban en el piso y la pelota le pegó en la mano generó mucho debate. Incluso, en la transmisión televisiva dijeron que la decisión no era correcta.

Pero se revisó en el VAR y ahí coincidieron en el criterio del central, por lo que Giancarlo González procedió a colocar el manchón blanco y colocó el 1-1, en un partido donde posteriormente los albinegros de Andrés Carevic derrotaron 1-2 a la S de Hernán Medford.

Giancarlo González hizo uno de los goles de Sporting ante Saprissa. El otro tanto fue de Alex López. (Mayela Lopez/Mayela López)

La Comisión de Arbitraje detalló que a los 37 minutos de juego, se produce un ataque de Sporting. El delantero lanza un centro a ras de suelo al interior del área penal.

“Pablo Arboine, de Saprissa, se lanza a bloquear ese balón con su cuerpo. La mano izquierda de este defensa se encuentra apoyada en el suelo, extendida abierta de su cuerpo, lo cual amplia el volumen de este y asume un riesgo al tenerla en esa posición.

”El balón contacta directamente en esa mano, el árbitro de campo decide correctamente sancionar penal. A partir de ese momento, el VAR inicia una revisión protocolar, encontrando evidencia objetiva para corroborar la decisión de los árbitros de campo, indicándoles que pueden reanudar el juego”.

Para Enrique Osses y la Comisión de Arbitraje sí era penal y su criterio es que en esta acción acertaron tanto Juan Gabriel Calderón en cancha, como Jesús Montero y Keylor Herrera, quienes se encontraban en la sala VOR.

