¿Era gol de Cartaginés? Comisión de Arbitraje tiene su veredicto en acción que dio mucho de qué hablar

Desde Andrés Carevic hasta los jugadores de Cartaginés querían una explicación para entender por qué les anularon un gol contra Guadalupe

Por Fanny Tayver Marín

En el Club Sport Cartaginés quedaron molestos y con múltiples dudas luego de que a través del viodearbitraje (VAR) se anuló un gol que en principio se había dado como válido por parte del central Anthony Bravo.








Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

