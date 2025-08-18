Cartaginés vio la cima al frente y se asustó

John Jairo Ruiz fue por el balón ante el brumoso Douglas López.

Cartaginés pudo amanecer el lunes en la cima, en solitario. Luego del empate entre Liberia y Saprissa, los brumosos quedaron con la mesa servida para ser punteros, sin embargo no pudieron con Guadalupe.

La igualdad 0 a 0 entre brumosos y guadalupanos dejó a los blanquiazules con siete unidades en la segunda posición. El primer lugar continúa siendo para los liberianos, que llegaron a ocho puntos.

El duelo entre josefinos y cartagineses fue malo, sin muchas emociones y con un juego muy trabado; sobre todo en la media cancha. Hay que ser honestos, los escenarios como el Colleya Fonseca o el Ernesto Rohrmoser no benefician al espectáculo, los partidos se vuelven muy disputados y no hay tanto juego intenso en la gramilla.

Sí se dieron choques, entradas fuertes y una jugada polémica, cuando se le anuló un gol a Cartaginés por una falta vista por el VAR. El balón terminó en el fondo de la red cuando Diego González remató de izquierda, no obstante antes del disparo llegó una jugada en la que Marcelo Pereira, sin balón, bloqueó la carrera de un adversario.

González, anotador de la diana anulada, explicó lo vivido sobre la gramilla sintética:

“Hicimos un buen juego, la verdad es que fuimos intensos, pero bueno el rival también jugó y hay que darles su virtud. A mí me dijeron que el gol que nos anulan fue falta, pues bueno se respeta, no hay nada que hacer”, pronunció.

Hay que reconocerle a Andrés Carevic, entrenador de Cartaginés, que él buscó el gol y colocó hasta tres delanteros; sin embargo el estilo del juego no benefició las aspiraciones de sus muchachos.

De Guadalupe se puede decir que es un equipo aguerrido, sin mucha idea ofensiva, pero sí con muchas ganas y un fútbol agresivo.

El cierre del compromiso fue completamente azul y el hombre que puso el fútbol fue el exADG, José Mora.

El extremo entró por izquierda y luchó por todas las vías, sacó marcas y buscó desequilibrar, pero no podía hacer todo solo.

Joao Maleck no pudo ser referente ofensivo de Guadalupe ante Cartaginés. (Guadalupe FC/Guadalupe FC)

Ahora, Cartaginés se centra en el plano internacional porque el miércoles buscará enderezar el rumbo en la Copa Centroamericana, contra Verdes de Belice, en el Fello Meza. Mucho del semestre internacional, Carevic y compañía se lo juegan en el final de esta semana y el inicio de la otra; ya que el 26 de agosto jugará contra Independiente de Panamá.

“Es una final para nosotros, vamos en casa con nuestra gente y vamos a sacar los tres puntos, vamos con todo, eso es lo que queremos contra Verdes”, afirmó Diego González, lateral izquierdo de los cartagineses en FUTV.

En los de la Vieja Metrópoli fueron claros en la molestia por el gol que les quitaron, ya que en el banquillo no entendían que fue lo que el árbitro del encuentro, Anthony Bravo, señaló por medio de la herramienta tecnológica.

Del lado de Guadalupe, el defensor Lautaro Ayala, destacó el buen nivel que ha mostrado el equipo que viene llegando a la Primera División.

“Fue un partido muy enredado, nos estamos preparando para pelear. Seguimos sumando que es lo más importante para nosotros”, sentenció en FUTV.

Los guadalupanos ya se centran en el juego contra Pérez Zeledón, el cual abrirá la próxima jornada, el viernes venidero a las 8 p. m.

“Los tres primero partidos jugamos contra equipos de zona de clasificación. Nosotros estamos demostrando. Ahora tenemos que recuperarnos para Pérez Zeledón que es un partido en el que debemos sumar”, finalizó.