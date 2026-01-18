¿Era gol de Alajuelense o estuvo bien anulado? Analista es contundente y tiene una crítica adicional al árbitro

El partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense no está exento de polémica.

En el cierre del primer tiempo en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense parecía que los rojinegros anotaban por intermedio de Alexis Gamboa.

Sin embargo, la acción se revisó a través del videoarbitraje (VAR) y se invalidó la anotación.

¿Hubo falta de Alexis Gamboa? Según el analista arbitral de La Nación, Greivin Porras, la decisión fue correcta, porque para él existió un empujón.

⏰ 45' Anulan la anotación de Alexis Gamboa por una falta. pic.twitter.com/Fc4M8eFiO3 — FUTV (@FUTVCR) January 18, 2026

Pero a la vez, Greivin Porras tiene una crítica para la labor arbitral en este encuentro en San Isidro de El General.

“Yo creo que el árbitro (Brayan Cruz) realmente ha llevado bien el juego, pero saca muchas tarjetas amarillas a Pérez Zeledón y por acciones similares no amonesta a jugadores de Alajuelense, nada más se limita a sancionar las faltas. Yo creo que no hay una equidad en cuanto a las tarjetas amarillas”, comentó el exárbitro Greivin Porras.

