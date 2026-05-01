Puro Deporte

Equipo que entrena Alonso Solís mantiene su disputa en la mesa en el campeonato de Linafa

El Municipal Desamparados, que entrena Alonso Solís, y el equipo El Valle FC, se pelean el boleto a los cuartos de final de Linafa

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Por Juan Diego Villarreal
Municipal Desamparados Campeonato de Linafa 24 de abril del 2026 Facebook Municipal Desamparados
El Municipal Desamparados mantiene la pugna legal, por su clasificación a los cuartos de final del torneo de Linafa. (Facebook Municipal Desamparados/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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