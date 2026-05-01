Equipo que entrena Alonso Solís mantiene su disputa en la mesa en el campeonato de Linafa

El Municipal Desamparados mantiene la pugna legal, por su clasificación a los cuartos de final del torneo de Linafa.

Tres de las cuatro series de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) jugarán este domingo los partidos de vuelta, mientras que Municipal Desamparados y El Valle FC mantienen una disputa legal en la mesa para conocer el rival de Municipal Puntarenas.

El Municipal Desamparados, dirigido por Alonso Mariachí Solís, en la cancha goleó 9-1 en el global a Valle FC, con marcadores de 6-1 y 0-3. Sin embargo, los limonenses de Valle FC interpusieron una apelación porque, supuestamente, los josefinos alinearon de forma indebida a dos jugadores extranjeros.

Durante las últimas dos semanas, ambos equipos presentaron la documentación correspondiente ante el Comité de Competición de Linafa, de acuerdo con lo explicado por el departamento de prensa de Linafa a La Nación.

Sin embargo, todavía no se ha llegado a una resolución final y, por lo tanto, se mantiene sin programarse el primer partido de la serie de cuartos de final entre desamparadeños y limonenses. Municipal Puntarenas, que dejó en el camino a Jacobeña en los octavos de final, se mantiene entrenando a la expectativa.

Por otra parte, este domingo 3 de mayo se conocerán tres de los semifinalistas del campeonato. Cruceños FC, que cayeron goleados 4-1 como visitantes, recibirán ese mismo día a Coto Brus, a las 2 p.m. en el Polideportivo de Cartagena, para definir cuál club continúa en competencia.

Mientras tanto, Limón United se medirá a Cóbano a las 3 p.m. en el estadio Juan Gobán, en Limón. En el primer juego, los caribeños lograron un valioso empate 1-1, por lo que tienen la ventaja de ser locales en el renovado escenario limonense.

Finalmente, Buenos Aires de Puntarenas será anfitrión frente a Rosario de Naranjo, a las 10 a.m. en el Polideportivo Marvin Barrantes. Los naranjeños ganaron 2-1 en el compromiso de ida.

Rosario es el actual campeón del Torneo Apertura 2025, por lo que, de ganar el Clausura 2026, sellaría automáticamente su boleto a la Liga de Ascenso. Si otro equipo resulta campeón, se deberá disputar una gran final nacional.