Equipo europeo le copia el escudo al Club Sport Cartaginés: vea el increíble parecido

Quizás usted nunca ha escuchado hablar de un equipo llamado ACSO Filiasi, pero si ve su escudo, seguramente pensará de inmediato en el Club Sport Cartaginés.

El ACSO Filiasi milita en la Tercera División de Rumanía, desde su fundación en el año 2008. Disputa sus partidos en un pequeño estadio para 1.400 personas y su gran logro hasta el momento fue alcanzar cuartos de final de la Copa Rumana (donde participan clubes de categorías superiores) en la temporada 2021-2022.

Este conjunto no tendría nada que ver con Costa Rica.. hasta que uno observa su escudo, que puede apreciar a continuación.

Este es el escudo del ACSO Filiasi de Rumanía, idéntico al del Cartaginés de Costa Rica. (Facebook ACSO Filiasi/Facebook ACSO Filiasi)

Se trata de una copia casi idéntica al escudo del Cartaginés, con la tipografía, el diseño y los colores. Solo cambia una de sus letras, la c final, pues el club rumano se llama Clubul Sportiv Orășenesc. Esta última palabra significa municipal, por lo cual el nombre podría traducirse como Club Deportivo Municipal Filiasi.

El equipo rumano cuenta con redes sociales y cuando subieron una imagen del escudo, algunos aficionados ticos se dieron cuenta y no lo dejaron pasar: “Vive vive”, posteó Bryan Méndez, mientras Kevin Molina directamente etiquetó al club brumoso.

Cartaginés nació en el año 1906 y a lo largo de las décadas ha mantenido una línea gráfica en su escudo, como muestra la siguiente progresión facilitada por el departamento de prensa del equipo.

Logos del Club Sport Cartaginés a lo largo del tiempo. (Club Sport Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Tal y como se aprecia, prácticamente desde 1994 utilizan el escudo actual, al cual solo le añadieron un ajuste en en el tono del azul y en las estrellas superiores cuando ganaron su cuarto título, en el año 2022 ante Liga Deportiva Alajuelense.

La “versión rumana” no incorpora esas estrellas, donde también figura en un color diferente el título de Concacaf obtenido en 1995.

El Filiasi utiliza el tono de azul más ligero que tenían los brumosos antes de su escudo actual; habría que estar atentos a si le hacen alguna actualización próximamente.

A la izquierda del escudo del Cartaginés; a la derecha el del ACSO Filiasi de Rumanía. (Facebook/Facebook)

Y para quienes tengan curiosidad, mientras Cartaginés se dispone a jugar ante Alajuelense este domingo 30 de noviembre, el ACSO Filiasi empató este viernes 1-1 ante el Cetatea Turnu Măgurele, por la tercera división de ese país.

Este es el ACSO Filiasi antes de un partido en Rumanía de la actual temporada. (Facebook ACSO Filiasi/Facebook ACSO Filiasi)

Colaboró el periodista de La Nación Rodrigo Calderón Zamora.