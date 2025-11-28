Cartaginés anhela el protagonismo al volver con todo merecimiento a la fiesta grande

Bernald Alfaro (centro) Carlos Barahona, Mauro Quiroga (9) y Jesús Batiz son figuras de un Cartaginés que se metió a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

Después de dos años de frustración y desazón al quedar fuera de la fase de semifinales del campeonato nacional, los integrantes del Club Sport Cartaginés tienen la oportunidad de ser protagonistas y soñar con un título nacional.

Los brumosos, quienes el lunes derrotaron como visitantes 1-3 al Municipal de Pérez Zeledón y lograron sellar su boleto a la fiesta grande del balompié costarricense, al sumar 27 puntos, aspiran a pelear la segunda casilla del certamen y cerrar como locales su serie.

Luego de un semestre muy productivo, en el que clasificaron a la Liga de Campeones de la Concacaf y alcanzaron un cupo en semifinales bajo el mando del argentino Andrés Carevic, el siguiente paso es dar la pelea y no simplemente haberse clasificado.

Inmersos en una campaña complicada por las constantes lesiones de sus principales figuras, como Cristopher Núñez, Douglas López, Carlos Barahona, José Quirós y finalmente Johan Venegas, lograron superar las adversidades lo que hace más fuerte al conjunto de la Vieja Metrópoli.

El hondureño Jesús Batiz, quien cumple su segundo torneo con los blanquiazules, confesó que no fue sencillo, pero se alcanzó la meta.

“Gracias a Dios nos pudimos clasificar. Lograr uno de los objetivos del grupo, lo cual me da mucha confianza para lo que viene. El plantel está muy unido, se esfuerza y hemos tenido un gran desempeño, no solo ante Pérez Zeledón, sino en toda la temporada”, dijo Batiz tras el juego ante los generaleños.

El delantero catracho explicó que la pretemporada fue fundamental para alcanzar las semifinales, luego de un trabajo muy profesional del cuerpo técnico.

“No vamos a decir que vamos a ser campeones por alcanzar las semifinales. Aún restan dos partidos de la primera fase (Alajuelense y Liberia), por lo que vamos partido a partido dando nuestro mejor esfuerzo y demostrando que estamos para competir”, manifestó el catracho.

Por su parte, el defensor mexicano Everardo Rubio indicó que se debe seguir trabajando de la misma manera y con la misma pasión, pues la meta de clasificarse ya la alcanzaron, pero si desean dar la sorpresa deben ser más contundentes.

“El clasificarnos a las semifinales fue el primer paso. Ahora debemos enfocarnos en cerrar la temporada para tener confianza y afrontar las semifinales. Sin duda, estamos muy contentos, felices por todo lo que logramos en la campaña, pero esto no termina aquí. Nosotros queremos más”, enfatizó Rubio.

Mientras tanto, el volante Suhander Zúñiga declaró que la temporada ha tenido altos y bajos en el plantel y que, pese a las lesiones, lograron salir adelante y demostrar que el equipo es competitivo y desea trascender en el torneo.

“Creo que muchos pensaron que nos íbamos a caer, que otra vez quedaríamos por fuera, pero nosotros creímos en nuestro trabajo, en el profe (Andrés Carevic) y nunca dudamos de nuestras posibilidades”, comentó Zúñiga.