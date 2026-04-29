Equipo de Primera División no olvida a futbolista que murió en trágico accidente... menos en día especial

En Moravia continúan su proceso de luto, tratando de representar bien en la cancha a su querida Tatiana Moya.

Desde el pasado 22 de febrero, no hay día en que las integrantes del equipo de fútbol femenino de Moravia no recuerden a Tatiana Moya Valverde, la jugadora que falleció luego de sufrir un aparatoso y trágico accidente de tránsito.

Pero el 28 de abril fue un día de más sentimientos encontrados en este cuadro de Primera División dirigido por Paul Mayorga, porque era el cumpleaños de la futbolista.

“Hoy sería tu día… y de alguna forma, lo sigue siendo. Celebramos haberte tenido, haberte conocido, haber compartido contigo tantas risas y partidos. Tu luz no se apaga, sigue brillando en cada una de nosotras. Feliz cumpleaños, Tati. Te extrañamos infinito”, posteó el equipo en su cuenta de Facebook.

En Moravia tienen muy presente a diario a Tatiana Moya. (Facebook Moravia/Facebook Moravia)

Paul Mayorga manifestó a La Nación que de alguna manera, ella siempre será parte del equipo.

“Para nosotros todos los días, desde que falleció Tati, siempre la recordamos con mucho cariño y se le extraña. Hemos tratado de seguir adelante en nuestras obligaciones deportivas y personales”, comentó Paul Mayorga.

Desde que se produjo la tragedia, los homenajes para la memoria de la futbolista no han parado, inclusive por parte de otros equipos. Y el 28 de abril, ese día especial, no fue la excepción.