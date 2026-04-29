Puro Deporte

Equipo de Primera División no olvida a futbolista que murió en trágico accidente... menos en día especial

Continúan los homenajes para Tatiana Moya, la futbolista de Moravia que falleció el 22 de febrero

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Por Fanny Tayver Marín
Luto en el fútbol Muerte de un familiar de futbolista 3 de diciembre del 2025 La Nación
En Moravia continúan su proceso de luto, tratando de representar bien en la cancha a su querida Tatiana Moya. (Gemini)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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