Equipo de Primera División anuncia una limpia en su planilla

Empezaron los movimientos en los equipos de la Primera División; como es normal al cierre de cada campeonato, las llegadas y salidas de los jugadores son constantes entre los clubes.

Los primeros en anunciar salidas son los que no están en la fiesta grande del torneo, los que no clasificaron a semifinales. Ya lo hizo Alajuelense, que confirmó la partida de Óscar Ramírez como técnico, así como de Wardy Alfaro, su asistente, y dos de los preparadores físicos del plantel.

Ahora es otro club el que escribió: “Gracias por cada minuto defendiendo estos colores. ¡Éxitos en los futuros proyectos!”. De esta forma ratificó las salidas de los jugadores Gustavo Méndez, Rodrigo Garita, Adán Clímaco, José Guillermo Mora, el nicaragüense Jefferson Rivera y el mexicano Luis Loroña, integrantes de Pérez Zeledón.

A mediados de marzo, los generaleños le agradecieron a Luis Orozco, técnico mexicano, que estuvo con el grupo. Con él se marchó Julio César Armendáriz, quien fue asistente técnico del “Chuleta” Orozco.

El equipo fue asumido por el gerente deportivo Robert Arias.