Puro Deporte

Equipo de Primera División anuncia una limpia en su planilla

Los clubes empiezan a sacudir los planteles de cara al próximo campeonato

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Por Milton Montenegro

Empezaron los movimientos en los equipos de la Primera División; como es normal al cierre de cada campeonato, las llegadas y salidas de los jugadores son constantes entre los clubes.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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