Equipo de Primera División anuncia una limpia en su planilla

Empezaron los movimientos en los equipos de la Primera División; como es normal al cierre de cada campeonato, las llegadas y salidas de los jugadores son constantes entre los clubes.
Empezaron los movimientos en los equipos de la Primera División; como es normal al cierre de cada campeonato, las llegadas y salidas de los jugadores son constantes entre los clubes.
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