Alajuelense anuncia más salidas en su cuerpo técnico que nadie veía venir

Alajuelense no tendrá más en su cuerpo técnico a Wardy Alfaro.

Alajuelense anunció por medio de un comunicado de prensa más salidas en su cuerpo técnico. Se trata de Wardy Alfaro y Juan Carlos Barrantes, asistente técnico y preparador físico, respectivamente. Más temprano los manudos dieron a conocer que Óscar Ramírez no seguiría como timonel.

En el caso de Wardy Alfaro, el asistente del Macho se perfilaba como un técnico de proyecto de la Liga, pero de momento se desconoce si continuará en la estructura técnica rojinegra.

La institución eriza, en el comunicado oficial, agradeció a Óscar Ramírez su entrega.

“Siempre recordaremos el legado imborrable que dejó Óscar Ramírez en la historia del club, al consolidarse como el director técnico con más títulos obtenidos en nuestros casi 107 años de historia”, se lee.