Puro Deporte

Equipo de Centroamérica logró entrar al ranking mundial de los mejores clubes formadores de futbolistas

Solo un club de Centroamérica logró colarse entre las mejores canteras del mundo. Descubra cuál es y por qué superó a cientos de equipos internacionales

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El nombre de Manfred Ugalde suena fuerte en dos clubes de Paises Bajos.
Saprissa destacó como el único equipo centroamericano en el ranking global del CIES sobre clubes formadores de talento. (Pagina del Spartak/Pagina del Spartak)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCentroaméricaSaprissaCIES
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.