Equipo de Centroamérica logró entrar al ranking mundial de los mejores clubes formadores de futbolistas

Saprissa destacó como el único equipo centroamericano en el ranking global del CIES sobre clubes formadores de talento.

El Deportivo Saprissa se convirtió en el único representante de Centroamérica en el ranking global de los clubes con mejor capacidad de formación de futbolistas, publicado por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).

Saprissa apareció en la posición 82 del índice internacional, gracias a la presencia de 45 jugadores formados en sus filas, quienes durante el último año acumularon un promedio de 2.325 minutos oficiales en sus respectivos equipos y un nivel competitivo de 0,655.

Este ranking tomó en cuenta a los futbolistas activos en 49 ligas profesionales del mundo. La metodología del CIES se basó en tres criterios principales: la cantidad de jugadores formados por cada club, los minutos disputados en partidos oficiales durante el último año y el nivel competitivo de los clubes donde actuaron esos jugadores.

Saprissa se encuentra en la lista del CIES. (CIES/CIES)

Único club de Centroamérica en la lista

De los más de cien clubes evaluados a nivel mundial, Saprissa fue el único equipo centroamericano en figurar, lo que resalta su impacto regional como entidad formadora de talento futbolístico. Para ser considerado un club formador, el jugador debió permanecer al menos tres temporadas entre los 15 y 21 años en esa institución.

El listado incluyó equipos de 30 países. Entre las naciones con mayor número de clubes en el top 100 destacaron Argentina con 15 instituciones y Brasil con 11.

En la parte más alta del ranking, SL Benfica de Portugal se ubicó como el club formador del mundo, con 93 jugadores, 2.582 minutos y un nivel de 0,807. Le siguieron el FC Barcelona (76 futbolistas, 2.773 minutos y nivel 0,875) y River Plate de Argentina (97 jugadores, 2.305 minutos y nivel 0,805).

En América Latina también destacaron equipos como Boca Juniors, Vélez Sarsfield, Estudiantes, Flamengo y São Paulo FC.

La lista completa se encuentra disponible en este link.