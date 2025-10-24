Saprissa brilla a nivel mundial y se une a la élite de clubes donde ningún otro centroamericano aparece

El nombre del Deportivo Saprissa vuelve a trascender a nivel internacional. Los morados entraron en un selecto grupo de 100 equipos destacados por el CIES Football Observatory, que forma parte del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).

Saprissa informó que el CIES efectuó un detallado estudio donde, a nivel de Centroamérica, solo el conjunto tibaseño logró ingresar. Por parte de la Concacaf, además de los morados, aparecen Chivas de Guadalajara y Pachuca, ambos de México.

El CIES escogió a las mejores academias de fútbol, es decir, a los clubes que formaron a jugadores actualmente activos en 49 ligas de todo el mundo, para establecer un ranking de las entidades con las academias más destacadas.

La publicación semanal número 518 presenta el top 100 según un índice de formación que toma en cuenta el número de jugadores formados, el nivel de los clubes en los que jugaron el año pasado y los minutos oficiales disputados durante ese mismo período.

Saprissa ocupa la casilla número 82 en el mencionado ranking. La publicación considera a un “club formador” como el primer equipo en el que un futbolista jugó al menos tres años entre las temporadas correspondientes a sus 15 y 21 años (inclusive).

“Según la tabla, nuestra institución tiene un índice de 37,1, ha formado un total de 45 jugadores activos y cuenta con 2.325 minutos promedio jugados”, resaltó Saprissa.

El CIES Football Observatory es un centro de investigación del fútbol con sede en Neuchâtel, Suiza, que pertenece al Centro Internacional de Estudios del Deporte. Se especializa en el análisis estadístico y económico del fútbol mundial. Produce rankings, informes periódicos, bases de datos y estudios sobre formación de jugadores, mercados de transferencias, rendimiento y características demográficas del juego.

Kenay Myrie es una de las jóvenes promesas que tiene el Deportivo Saprissa. (John Durán /John Durán)

Al igual que el año pasado, el Benfica ocupa el primer lugar con 93 jugadores formados y activos en las 49 ligas analizadas.

El top 10 incluye, además, otro equipo portugués (Sporting CP), otro español (Real Madrid), dos clubes argentinos (Boca Juniors y Vélez Sarsfield), así como Ajax de los Países Bajos, Dinamo Zagreb de Croacia y Defensor de Uruguay.

Treinta países están representados por al menos un equipo en el top 100; las naciones con mayor presencia son Argentina (15 clubes) y Brasil (11 clubes).

