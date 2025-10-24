Puro Deporte

Saprissa brilla a nivel mundial y se une a la élite de clubes donde ningún otro centroamericano aparece

El cuadro morado fue incluido en un ránking de los 100 mejores equipos del mundo

Por Milton Montenegro

El nombre del Deportivo Saprissa vuelve a trascender a nivel internacional. Los morados entraron en un selecto grupo de 100 equipos destacados por el CIES Football Observatory, que forma parte del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).








